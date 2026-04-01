Dubnový úplněk ve Vahách přináší téma vztahů i rovnováhy. Co může odhalit?

Tereza Hrabinová
  4:00
Dubnový úplněk ve znamení Vah nastane ve čtvrtek 2. dubna 2026 ve 4 hodiny a 11 minut. Nejvýrazněji se jeho vliv může projevit už v noci předtím a také v následujících dnech, kdy doznívá jeho energie. Otevírá téma rovnováhy a vztahů.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úplněk je vyvrcholením lunární fáze. Na povrch se dostává to, co se formovalo v posledních týdnech. Ať už mu přisuzujete hlubší význam, nebo ne, může být příležitostí k introspekci. Tato fáze Měsíce nás vybízí odložit to, co je v našem životě už přežité a nemá v něm místo.

Protože je dubnový úplněk ve znamení Vah, tato energie se zaměřuje především na vztahy. Může jít o partnerské, pracovní i přátelské vazby. Ukazuje, kde je rovnováha narušená, kde je potřeba něco narovnat, pojmenovat nebo ukončit.

Tento úplněk je o uvědomění: co ve vztazích skutečně funguje a co už ne.

Jaká je energie Vah?

Váhy jsou znamením harmonie, krásy a spravedlnosti. Touží po klidu a vyváženosti, zároveň jsou ale vyhlášené svou nerozhodností.

Právě úplněk může přinést moment, kdy už není možné zůstávat „mezi“. Může přijít potřeba rozhodnutí, i za cenu narušení zdánlivého klidu.

Vyvstává zde otázka: Dělám zdravý kompromis, nebo už ustupuji příliš?

Tento úplněk může přinést:

  • potřebu nastavit si hranice
  • uvědomění, kde se přizpůsobujeme víc, než je nám příjemné
  • nebo naopak impuls otevřít se druhým a víc spolupracovat

Tipy, co dělat za úplňku ve Vahách

Dubnový úplněk ve Vahách může fungovat jako zrcadlo. Ukazuje nejen druhé, ale především nás samotné.

To, co se ve vztazích odehrává, často odráží naše vlastní nastavení, hranice i hodnotu, kterou sami sobě přisuzujeme.

Důležité je zpomalit a vnímat, co právě potřebujete.

  • Ujasněte si své potřeby.

Zkuste si v klidu sednout a zamyslet se, kde ve vztazích ustupujete a proč. Pomoci může i psaní. Napište si, co cítíte a co byste si přáli změnit.

  • Narovnejte vztahy.

Pokud vás něco dlouhodobě tíží, zkuste to citlivě pojmenovat. Nemusí jít o velké rozhovory, někdy stačí upřímná věta nebo malé gesto.

  • Vytvořte si malý rituál.

Zapalte si svíčku, pusťte si hudbu nebo si dejte teplou koupel. Můžete si symbolicky napsat, co chcete pustit, a ten papír třeba roztrhat. Jde spíš o záměr než o formu.

  • Obklopte se krásou a klidem.

Váhy milují harmonii. Ukliďte si prostor, naaranžujte si květiny nebo si vytvořte příjemnou atmosféru doma. I drobnosti mají velký vliv na to, jak se cítíte.

  • Setkejte se s lidmi, se kterými je vám dobře.

Úplněk ve Vahách přeje sdílení. Klidné setkání s přáteli, hluboký rozhovor nebo jen společný čas může být velmi léčivý.

  • Najděte rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.

Zkuste si upřímně odpovědět: dávám a přijímám ve svém životě v rovnováze? Pokud ne, kde můžete něco jemně upravit?

Příští úplňky v roce 2026

Měsíc v roce 2026
MěsícDatumČas (SEČ)Tradiční názevSymbolika a význam
Duben2. dubna04:11Rašící měsícObdobí růstu, vědomého začátku, obrody a nové energie.
Květen1. května19:23Květný měsícVrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
31. května10:45Květný měsícVrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
Červen30. června01:56Jahodový měsícVyzývá k ocenění sladkostí života, radosti a letního světla.
Červenec29. července16:35Bouřkový měsícLetní dynamika a zvraty. Připomíná nutnost pohybu, odvahy a uvolnění.
Srpen28. srpna06:18Jeseteří měsícVytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.
Září26. září18:49Dožínkový měsícČas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
Říjen26. října05:11Lovecký měsícPříprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
Listopad24. listopadu15:53Bobří měsícBudování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.
Prosinec24. prosince02:27Studený měsícVnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.
Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

