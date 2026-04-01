Úplněk je vyvrcholením lunární fáze. Na povrch se dostává to, co se formovalo v posledních týdnech. Ať už mu přisuzujete hlubší význam, nebo ne, může být příležitostí k introspekci. Tato fáze Měsíce nás vybízí odložit to, co je v našem životě už přežité a nemá v něm místo.
Protože je dubnový úplněk ve znamení Vah, tato energie se zaměřuje především na vztahy. Může jít o partnerské, pracovní i přátelské vazby. Ukazuje, kde je rovnováha narušená, kde je potřeba něco narovnat, pojmenovat nebo ukončit.
Tento úplněk je o uvědomění: co ve vztazích skutečně funguje a co už ne.
|
Bolest hlavy i nespavost. Jak na vaše znamení působí úplňky a novoluní
Jaká je energie Vah?
Váhy jsou znamením harmonie, krásy a spravedlnosti. Touží po klidu a vyváženosti, zároveň jsou ale vyhlášené svou nerozhodností.
Právě úplněk může přinést moment, kdy už není možné zůstávat „mezi“. Může přijít potřeba rozhodnutí, i za cenu narušení zdánlivého klidu.
Vyvstává zde otázka: Dělám zdravý kompromis, nebo už ustupuji příliš?
Tento úplněk může přinést:
- potřebu nastavit si hranice
- uvědomění, kde se přizpůsobujeme víc, než je nám příjemné
- nebo naopak impuls otevřít se druhým a víc spolupracovat
Tipy, co dělat za úplňku ve Vahách
Dubnový úplněk ve Vahách může fungovat jako zrcadlo. Ukazuje nejen druhé, ale především nás samotné.
To, co se ve vztazích odehrává, často odráží naše vlastní nastavení, hranice i hodnotu, kterou sami sobě přisuzujeme.
Důležité je zpomalit a vnímat, co právě potřebujete.
Zkuste si v klidu sednout a zamyslet se, kde ve vztazích ustupujete a proč. Pomoci může i psaní. Napište si, co cítíte a co byste si přáli změnit.
Pokud vás něco dlouhodobě tíží, zkuste to citlivě pojmenovat. Nemusí jít o velké rozhovory, někdy stačí upřímná věta nebo malé gesto.
Zapalte si svíčku, pusťte si hudbu nebo si dejte teplou koupel. Můžete si symbolicky napsat, co chcete pustit, a ten papír třeba roztrhat. Jde spíš o záměr než o formu.
Váhy milují harmonii. Ukliďte si prostor, naaranžujte si květiny nebo si vytvořte příjemnou atmosféru doma. I drobnosti mají velký vliv na to, jak se cítíte.
Úplněk ve Vahách přeje sdílení. Klidné setkání s přáteli, hluboký rozhovor nebo jen společný čas může být velmi léčivý.
Zkuste si upřímně odpovědět: dávám a přijímám ve svém životě v rovnováze? Pokud ne, kde můžete něco jemně upravit?
Příští úplňky v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas (SEČ)
|Tradiční název
|Symbolika a význam
|Duben
|2. dubna
|04:11
|Rašící měsíc
|Období růstu, vědomého začátku, obrody a nové energie.
|Květen
|1. května
|19:23
|Květný měsíc
|Vrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
|31. května
|10:45
|Květný měsíc
|Vrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
|Červen
|30. června
|01:56
|Jahodový měsíc
|Vyzývá k ocenění sladkostí života, radosti a letního světla.
|Červenec
|29. července
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Letní dynamika a zvraty. Připomíná nutnost pohybu, odvahy a uvolnění.
|Srpen
|28. srpna
|06:18
|Jeseteří měsíc
|Vytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.
|Září
|26. září
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Čas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
|Říjen
|26. října
|05:11
|Lovecký měsíc
|Příprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
|Listopad
|24. listopadu
|15:53
|Bobří měsíc
|Budování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.
|Prosinec
|24. prosince
|02:27
|Studený měsíc
|Vnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.