Kdy nastane novoluní v Beranu?
Novoluní ve znamení Berana nastane v pátek 17. dubna 2026 ve 13:51 středoevropského času. V tomto okamžiku se Slunce a Měsíc setkají na stejném stupni zvěrokruhu (27° 28’ Berana), čímž symbolicky odstartují nový lunární cyklus. Právě den novoluní a následující dva až tři dny astrologové považují za nejsilnější období pro stanovení záměrů a cílů.
Jak se projeví dubnové novoluní v Beranu?
Některá novoluní vedou spíše k introspekci, Beran ale funguje jinak. Jako ohnivé znamení pod vládou Marsu – planety energie, boje a akce – přináší především pohyb, tlak na rozhodnutí a potřebu jednat.
Typickým znakem tohoto období je vnitřní pocit, že další čekání už nedává smysl. Místo dlouhého přemýšlení přichází impuls: „už to dál nejde odkládat“.
Energie novoluní proto směřuje k aktivitě, rozhodnosti a větší sebedůvěře. V praxi se může projevit jako náhlý příval motivace, potřeba změny, větší přímočarost v komunikaci, ale také jako podrážděnost či výbušnost.
Právě proto bývá novoluní v Beranu často spojováno s momenty, kdy lidé dávají výpověď, začínají nové projekty, ukončují stagnující vztahy nebo konečně vysloví to, co v sobě dlouho drželi.
Co nedělat při novoluní v Beranu?
Novoluní v Beranu pro jednotlivá znamení
Beranovská energie se dotkne každého znamení zvěrokruhu jinak. Zatímco někoho vyzve k osobnímu restartu, jiného nasměruje ke změnám ve vztazích, práci nebo vnitřním nastavení.
- Beran: Silný osobní restart. Ideální čas začít něco nového a jít si přímo za svým.
- Býk: Uzavírání minulosti a vnitřní přerod. Vhodné zpomalit a naslouchat intuici.
- Blíženci: Nové kontakty a projekty. Otevřou se příležitosti ke spolupráci.
- Rak: Tlak na kariérní změny a rozhodnutí. Možný posun v pracovním směru.
- Lev: Touha po posunu a růstu. Ideální čas na studium, cestování nebo nové výzvy.
- Panna: Transformace ve vztazích i financích. Nutnost pustit to, co už nefunguje.
- Váhy: Nové začátky ve vztazích. Může dojít k vyjasnění nebo zásadnímu rozhodnutí.
- Štír: Změny v každodenním režimu. Vhodné upravit návyky a zaměřit se na zdraví.
- Střelec: Kreativní impulz a chuť tvořit. Ideální čas pro lásku, radost a nové projekty.
- Kozoroh: Fokus na domov a zázemí. Možné změny v bydlení nebo rodinné dynamice.
- Vodnář: Komunikace a nové nápady. Vhodné začít mluvit o tom, co jste odkládali.
- Ryby: Téma hodnot a financí. Čas nastavit si jasnější hranice i priority.
S chutí do toho a půl je hotovo
Období od 17. dubna do začátku května 2026 přeje novým začátkům.
Energii novoluní v Beranu je vhodné využít například k tomu:
- rozjet nový projekt nebo podnikání,
- začít sportovat nebo změnit denní režim,
- otevřít důležité téma ve vztahu,
- udělat rozhodnutí, které jste dlouho odkládali.
Novoluní v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas novoluní (SEČ)
|Znamení
|Poznámka
|Květen
|16. května
|22:00
|Býk
|Červen
|15. června
|04:53
|Blíženci
|Červenec
|14. července
|11:43
|Rak
|Srpen
|12. srpna
|19:36
|Lev
|Zatmění Slunce
|Září
|11. září
|05:26
|Panna
|Říjen
|10. října
|17:49
|Váhy
|Listopad
|9. listopadu
|08:01
|Štír
|Prosinec
|9. prosince
|01:51
|Střelec
Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.
Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Výjimečně může být krátce patrný pouze za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.