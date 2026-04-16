Dubnové novoluní v Beranu promluví do osudů. Nejvíc ovlivní ohnivá znamení

Tereza Hrabinová
  18:25
Novoluní v Beranu nastane v pátek 17. dubna 2026 a přinese jednu z nejdynamičtějších energií letošního jara. Ohnivé znamení nutí jednat, vystoupit z komfortní zóny a udělat krok, který jste dlouho odkládali. Na co si dát pozor?
foto: Profimedia.cz

Kdy nastane novoluní v Beranu?

Novoluní ve znamení Berana nastane v pátek 17. dubna 2026 ve 13:51 středoevropského času. V tomto okamžiku se Slunce a Měsíc setkají na stejném stupni zvěrokruhu (27° 28’ Berana), čímž symbolicky odstartují nový lunární cyklus. Právě den novoluní a následující dva až tři dny astrologové považují za nejsilnější období pro stanovení záměrů a cílů.

Jak se projeví dubnové novoluní v Beranu?

Některá novoluní vedou spíše k introspekci, Beran ale funguje jinak. Jako ohnivé znamení pod vládou Marsu – planety energie, boje a akce – přináší především pohyb, tlak na rozhodnutí a potřebu jednat.

Typickým znakem tohoto období je vnitřní pocit, že další čekání už nedává smysl. Místo dlouhého přemýšlení přichází impuls: „už to dál nejde odkládat“.

Energie novoluní proto směřuje k aktivitě, rozhodnosti a větší sebedůvěře. V praxi se může projevit jako náhlý příval motivace, potřeba změny, větší přímočarost v komunikaci, ale také jako podrážděnost či výbušnost.

Právě proto bývá novoluní v Beranu často spojováno s momenty, kdy lidé dávají výpověď, začínají nové projekty, ukončují stagnující vztahy nebo konečně vysloví to, co v sobě dlouho drželi.

Co nedělat při novoluní v Beranu?

  • nejednat ukvapeně pod vlivem emocí nebo vzteku
  • nevyhrocovat konflikty a zbytečné hádky
  • nepouštět se do riskantních rozhodnutí bez základního plánu
  • nepřetěžovat organismus a nejít „přes hranu“
  • neignorovat signály těla, zejména únavu nebo napětí
  • nedoporučují se lékařské zákroky
  • nezačínat dlouhodobé projekty bez přípravy a jasného směru

Novoluní v Beranu pro jednotlivá znamení

Beranovská energie se dotkne každého znamení zvěrokruhu jinak. Zatímco někoho vyzve k osobnímu restartu, jiného nasměruje ke změnám ve vztazích, práci nebo vnitřním nastavení.

  • Beran: Silný osobní restart. Ideální čas začít něco nového a jít si přímo za svým.
  • Býk: Uzavírání minulosti a vnitřní přerod. Vhodné zpomalit a naslouchat intuici.
  • Blíženci: Nové kontakty a projekty. Otevřou se příležitosti ke spolupráci.
  • Rak: Tlak na kariérní změny a rozhodnutí. Možný posun v pracovním směru.
  • Lev: Touha po posunu a růstu. Ideální čas na studium, cestování nebo nové výzvy.
  • Panna: Transformace ve vztazích i financích. Nutnost pustit to, co už nefunguje.
  • Váhy: Nové začátky ve vztazích. Může dojít k vyjasnění nebo zásadnímu rozhodnutí.
  • Štír: Změny v každodenním režimu. Vhodné upravit návyky a zaměřit se na zdraví.
  • Střelec: Kreativní impulz a chuť tvořit. Ideální čas pro lásku, radost a nové projekty.
  • Kozoroh: Fokus na domov a zázemí. Možné změny v bydlení nebo rodinné dynamice.
  • Vodnář: Komunikace a nové nápady. Vhodné začít mluvit o tom, co jste odkládali.
  • Ryby: Téma hodnot a financí. Čas nastavit si jasnější hranice i priority.

S chutí do toho a půl je hotovo

Období od 17. dubna do začátku května 2026 přeje novým začátkům.

Energii novoluní v Beranu je vhodné využít například k tomu:

  • rozjet nový projekt nebo podnikání,
  • začít sportovat nebo změnit denní režim,
  • otevřít důležité téma ve vztahu,
  • udělat rozhodnutí, které jste dlouho odkládali.

Novoluní v roce 2026

Přehled příštích novoluní
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)ZnameníPoznámka
Květen16. května22:00Býk
Červen15. června04:53Blíženci
Červenec14. července11:43Rak
Srpen12. srpna19:36LevZatmění Slunce
Září11. září05:26Panna
Říjen10. října17:49Váhy
Listopad9. listopadu08:01Štír
Prosinec9. prosince01:51Střelec

Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Výjimečně může být krátce patrný pouze za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.

