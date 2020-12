Agresivní pivař, nebo chronický stydlín? Co o vás prozradí držení sklenice

Možná nám to současná situace neumožní, ale za normálních okolností začíná období večírků, společenského družení a předvánočních sedánků, na které zvolna navazují sešlosti pod stromečkem. A co se na takových akcích obvykle dělá? Popíjí. Káva teče proudem, konvice s vodou na čaj bublá, v lednici se chladí víno i pivo, nechybí samozřejmě ani voda. No, nebudeme raději hned rozebírat CO, i když i na to přijde řada, nejdřív se zaměříme se na to – JAK.