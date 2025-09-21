Rituály novoluní získají na síle. Druhé setkání Luny a Slunce v Panně

Ivana Vaňkátová
  4:00
Noční obloha 21. září 2025 odhalí vzácný jev – druhé novoluní v Panně v jednom jediném roce. Tento mimořádný okamžik, kdy se Slunce a Luna znovu spojí v zemském znamení, přináší nebývalou sílu, která vám pomůže ukotvit záměry a vnést do života řád a harmonii. Na co se zaměřit a jak se připravit na tuto magickou noc?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Znamení Panny, spojované s péčí o detaily, pořádkem a praktičností, se stává v temnotě novoluní naším průvodcem. Zatímco srpnové novoluní bylo spíše o zasévání prvních myšlenek a snů, to zářijové je o jejich ukotvení a konkretizaci. Je to ideální čas provést audit svých denních návyků, uspořádat chaos v domácnosti i v mysli a zbavit se všeho nepotřebného.

Toto druhé novoluní nabízí unikátní příležitost. Stejně jako v antických dobách, kdy byly dva úplňky či novy v jednom měsíci považovány za znamení pro velké změny, je i nyní čas pro hlubokou sebereflexi a vnitřní disciplínu.

Zatímco Panna nás vybízí k péči o druhé, připomíná nám, že tato služba by neměla jít na úkor našeho vlastního zdraví. Je to období, které volá po balanci mezi efektivností a laskavou péčí o sebe.

Panna

Co pro sebe můžeme v tomto magickém období udělat

Energie novoluní v Panně je mimořádně silná, pokud ji správně uchopíme. Můžete pro sebe udělat spoustu věcí, které vás s touto energií propojí.

  • Audit denních návyků: Zaměřte se na spánek, stravu a pohyb. Co funguje? Co by se dalo vylepšit?
  • Vytvořte rutinu: Začněte s malými, udržitelnými kroky. Ranní meditace, krátká procházka nebo psaní deníku.
  • Úklid a čištění: Uvolněte se od nepotřebných věcí. Nejen od vizuálního chaosu v domácnosti, ale i od starých myšlenek, které vás zatěžují.
  • Sebehodnocení: Kam směřujete? A co byste chtěli změnit? Udělejte si inventuru a přemýšlejte, jaké návyky potřebujete vytvořit, aby se vám dařilo.
Panna

Rituál novoluní pro ukotvení nových záměrů

Propojte se s touto silnou energií s jednoduchým rituálem. Ten můžete provést v tichosti domova, ideálně při západu slunce nebo za soumraku.

Najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit. Připravte si papír a pero, misku s vodou (s pár kapkami citronu nebo bylinek, jako je máta), svíčku v barvě země (hnědá, zelená nebo béžová) a nějaký kámen, který vám dodá pocit stability (třeba jaspis nebo zelený avanturín). Atmosféru můžete dokreslit vonnými tyčinkami nebo esenciálním olejem.

Rituál novoluní v Panně zahajte uzemněním

Zapalte svíčku, pohodlně se usaďte a zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Představte si, že jste pevně spojeni se zemí, stejně jako kořeny stromů. Uvědomte si přítomný okamžik.

Stanovte své záměry

Na papír si napište jeden až tři konkrétní cíle, které chcete v nadcházejícím období splnit. Měly by být realistické a dosažitelné.

Symbolické očištění

Ponořte ruce do misky s vodou a představte si, jak odplavuje staré vzorce a obavy. Vyřkněte nahlas nebo potichu: „Odpouštím si vše, co mě drželo zpět. Otevírám se novým možnostem.“

Kámen jako kotva

Uchopte do ruky připravený kámen a držte ho po celou dobu, co čtete své záměry. Nechte ho nasát vaši energii a slib, který jste si dali. Na závěr poděkujte za novou energii a možnost změny. Papír si uschovejte a podívejte se na něj za měsíc. Kámen pak umístěte na viditelné místo, třeba na pracovní stůl, jako připomínku vašeho odhodlání.

Ilustrační fotografie

Vzácnost druhého novoluní v Panně

Dvě novoluní v jednom znamení během jednoho roku jsou poměrně vzácný jev. První, srpnové novoluní, nás vyzvalo k přemýšlení nad tím, jak začít s menšími změnami. Druhé, zářijové novoluní, nám dává šanci tyto změny ukotvit a vnést do nich strukturu.

Panna nás učí, že skutečná moc spočívá v detailech a trpělivé práci. Její energie nám dodá potřebnou pečlivost a odhodlání jít za svými sny.

Uprostřed boje s rakovinou porodila syna. Dnes je šťastnou maminkou

Poprvé začala Míša pociťovat problémy, už v osmnácti letech. Začala po styku krvácet, proto se obrátila na svého gynekologa. Odpověď ovšem byla spíš bagatelizující než uklidňující. Později však...

20. září 2025

Když nestačí ani pestrá strava. Jaké vitaminy si na podzim doplnit?

Ačkoli to mnozí neradi slyší, správný jídelníček je základ lidského zdraví. Jenže důležitých vitaminů a minerálů do něj většina lidí zařazuje i tak málo. Co s tím dělat a dají se všechny doplnit?

20. září 2025

