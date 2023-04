Mít, či nemít druhé dítě? Dejte na vlastní pocity, tlak okolí ignorujte

Matky jedináčků to znají. Už krátce po porodu slýchají všetečné dotazy od cizích lidí, zda a kdy „přibude druhé“. Co je komu do toho? Žijeme ve světě, kde žena, jež se spokojí s jedním dítětem, může být považovaná za kariéristku, „černou ovci“, v horším případě za egoistku. Nebo je to všechno trochu jinak?