Tablety do myčky, odčervovadlo. Lidé nevědí, co s drogou do těla pouští

Konzumace nelegálních drog v Česku se v poslední době více než ztrojnásobila. Třetina populace ví, jak si drogy obstarat. A každý třetí mladý Čech alespoň jednou v životě nějakou nelegální drogu vyzkoušel. Třicet procent lidí užívání drog toleruje a téměř polovina Čechů by po droze sáhla, aby si rychle ulevila od náročného života.

Tato čísla jsou jen děsivým zlomkem toho, co vyšlo najevo v průzkumech spojených s protidrogovou kampaní Zkratky. Do podcastu NA KAFI jsme si proto pozvali vedoucí odboru prevence Policie ČR Zuzanu Pidrmanovou a vedoucí oddělení komunikace České asociace pojišťoven Miladu Veselou, která společně s Policií ČR kampaň rozjela.

Kde tato cesta začíná? „Jako země se v případě dětí zlepšujeme v užívání alkoholu, ale zase se zhoršujeme v užívání vaporizérů a energetických nápojů. Nižší užívání alkoholu však není žádná výhra, zkušenost s alkoholem má 73 procent dětí do patnácti let. Což je velmi alarmující vzhledem k tomu, že požívání alkoholu je u nás do osmnácti let zákonem zakázáno,“ uvedla vedoucí odboru prevence PČR Zuzana Pidrmanová s tím, že alkohol je u nás nejrozšířenější a nejdostupnější návykovou látkou.

V podcastu NA KAFI uvedla, že v závislostech hrají v každé zemi svou roli trendy, ale také dostupnost daných látek, které děti mohou konzumovat. „Třeba v severských státech je největší problém s požíváním alkoholu. U našich sousedů v Polsku nebo v Maďarsku mají největší problém s užíváním psychoaktivních látek. V České republice je to marihuana.“

„Důvodů, proč dítě užije nějakou návykovou látku tak brzy, je velmi mnoho: nemají doma harmonickou rodinu, necítí se být vyslyšeni, vidí závislostní chování u svých rodičů, jsou z něčeho smutní, jsou ve škole šikanovaní, přijmou nějakou nesmyslnou výzvu, nechají se vyhecovat partou proto, aby byli mezi přáteli přijati...,“ jmenuje Zuzana Pidrmanová.

Dostupných návykových látek, které nejsou zákonem nijak omezovány a které se velmi rychle dostávají do oběhu, přitom neuvěřitelně rychle přibývá, ať už jde o před pár měsíci populární gumové medvídky s HHC, THC, nikotinové sáčky či kratom.

Zkratky vedou do slepé uličky Kampaň Zkratky v Česku trvá už deset měsíců. Cílí na dospívající děti a mladé a snaží se jim ukázat veškerá fakta o drogách. Vysvětluje, že drogy jsou zkratky a i když se mohou tvářit jako rychlá pomoc ve smutku, ve strachu či v těžké životní situaci, berou svobodu a vedou do slepé uličky.

„Aktuálně figuruje na seznamu látek, které by měly být omezeny, 154 položek. Tyto látky zatím nejsou omezeny zákonem, jsou snadno dostupné a přitom u naprosté většiny ani netušíme, jak na ně bude mladé tělo reagovat, či co přesně obsahují,“ upozornila Pidrmanová.

Zkratky učí přemýšlet o důsledcích

I proto vznikla protidrogová kampaň Zkratky, která učí mladé nad návykovými látkami přemýšlet, přijmout o nich veškeré informace a uvědomit si důsledky jejich užívání.

„Nesnažíme se jim návykové látky zakazovat, nechceme je ani moralizovat a zastrašovat, ale přinášíme fakta a chceme po lidech, aby sami učinili informované rozhodnutí a sami si uvědomili, co všechno mohou ztratit, když si vyberou tuto životní zkratku,“ vysvětlila vedoucí komunikace ČAP Milada Veselá.

„V našem průzkumu se ukázalo, jak jsme my Češi k užívání drog benevolentní. Třicet procent Čechů uvedlo, že je v pořádku, když si občas v této náročné době drogu vezmeme. Na druhou stranu, padesát procent české populace říká, že nemá dostatek informací,“ dodala s tím, že kampaň cílí na dospívající děti a mladé lidi audiovizuální formou na sociálních sítích, faktických minipořadů nebo třeba formou dokumentů Adikts a Česko na drogách.

Kampaň se nebojí kázat tvrdá data a odpovědět na všechny otázky na přímo. Mladí lidé se například dozví, co vše je v drogách obsaženo a že například v kokainu je mnohem více jiných látek než kokain samotný.

Formou tradičních přednášek pořádaných policejními preventisty na druhém stupni základních škol se pak žáci učí, že každé rozhodnutí má nějaké následky a že neznalost zákona nikoho neomlouvá, protože užívání nelegálních návykových látek s sebou nese nejen právní problémy, ale také možnost svobodného rozhodování.

„Ukázalo se, že dospívající od jedenácti do patnácti let jsou rizikovou skupinou, protože pokud mladiství vyzkouší návykové látky takto brzy, velmi těžce se z toho dostávají,“ doplnila Milada Veselá.

Drogy téměř bez drog Co je v droze, kterou kupujeme a kterou si chceme poslat do těla? Kolikrát minimum drogy... KOKAIN: Vzorky kokainu koupené v Česku můžou mít klidně jen 16 % účinné látky. Téměř v každé lajně najdeš také odčervovadlo pro dobytek, fentanyl nebo pervitin.

Vzorky kokainu koupené v Česku můžou mít klidně jen 16 % účinné látky. Téměř v každé lajně najdeš také odčervovadlo pro dobytek, fentanyl nebo pervitin. PERVITIN: Česko je pervitinovou velmocí. Pervitin má obvykle jen 1 % účinné látky, zbytek je odpad a řeže se vším, co je po ruce: křídou, tabletami do myčky, nebo třeba textilními chemikáliemi.

I proto se ve školách baví o takzvaných disco crash: nočních nehodách po cestě z diskoték. „Jeden z přednáškových balíčků děti informuje o tom, co se zde běžně děje, když zkombinují drogu s alkoholem. Nehod pod vlivem alkoholu nebo tvrdých drog je více než pět tisíc ročně a více než polovina z nich je zaviněna mladými lidmi, kterých je často plné auto a kteří přejíždějí v noci z podniku do podniku,“ upozornila Pidrmanová.

Překvapivé výsledky

Tichým nebezpečím jsou pak léky na předpis, které jsou u nás trochu podceňované a které nadužívá až milion a půl Čechů. „Mnozí si jejich nebezpečí neuvědomují, přitom když jsou kombinovány s alkoholem, vedou k často k nehodám. Léky na zklidnění jsou užívány i dětmi,“ dodala Milada Veselá.

Dalším překvapením, které kampaň ukázala, jsou výsledky ze spolupráce s vodohospodářstvím. „Z odpadních vod také vychází velmi zajímavá čísla, se kterými chceme v rámci kampaně Zkratky v budoucnu pracovat. Ukazují nám, jakým způsobem se drogy konzumují. Vidíme z toho, které drogy se konzumují o víkendu a které přes týden, kdy a kde konzumace drog narůstá,“ dodala Veselá.