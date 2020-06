Jde to i bez nervů. Manuál, jak si na dovolené opravdu vyčistit hlavu

Před dovolenou

Asi tím největším problémem je, že už před samotnou dovolenou máme my ženy na svých bedrech nespočet úkolů. Stihnout veškeré resty v zaměstnání, obstarat rodinu, zabalit nejen pro sebe, ale i pro ostatní, sepsat sestře či sousedce harmonogram, co vše musí obstarat u nás v bytě, zatímco my budeme pryč...

Vědomě se tak dostáváme do temné propasti, která v nás vyvolá nejen pocit, že dovolená bude pohromou, ale zároveň nám zastíní krásné vyhlídky na dobu odpočinku. A ruku na srdce: nezdá se vám, že to často přeháníme a nakládáme si opravdu těžká závaží na křehkou ženskou psychiku? A přitom zcela zbytečně!