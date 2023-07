Pomoc, přichází dovolená. Kde se berou spouštěče stresu a nepohody

Několik titulků v novinách a na internetu z poslední doby, které se týkaly dovolené:

Dovolená stresuje stejně jako pohřeb, tvrdí experti.

Stres z nastávající dovolené? Volné dny nesmíme přepálit, říká odborník.

Na co si dát na dovolené pozor? (následují příklady od spálení kůže přes medúzy až po hádku s partnerem)

Deset psychologických tipů na dovolenou

Stres po dovolené je normální stav.

Jak přežít dovolenou

Slova přežít či zvládnout se zde používají zcela běžně.

To přece není normální. Vždyť volné chvíle, kdy nepracujeme, poznáváme jiné kraje, jsme s přáteli či rodinou, zkrátka kdy odpočíváme, by měly být časem naprosté radosti, pohody a štěstí, dobou příjemnou a nezapomenutelnou. Přežívat a zvládat naopak potřebujeme dny mizerné, kdy si přejeme, aby byly brzy za námi. Jenže my platíme desítky tisíc za to, že někam jedeme, a pak se to tam snažíme přežít, zvládnout a vyváznout s co možno nejmenším stresem, což je dost smutná zpráva o duševním stavu současné společnosti.