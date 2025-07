Část 1/6

1 S partnerem

Je velmi křehká hranice mezi romantickou dovolenou ve dvou a předrozvodovou či předrozchodovou krizí obřího formátu. Přitom hrají roli povětšinou úplně malicherné detaily a okolnosti.

Prvním pravidlem každé dovolené, která nemá být odsouzena ke krachu, je tolerance. Pochopení pro to, že ten druhý má možná jiné preference týkající se trávení volného času, ale jen z lásky (nebo někdy i trochu pohodlnosti) je ochoten sdílet s nimi i to, co by jinak rozhodně ve svém volnu dobrovolně nedělal.

I páry, které si skoro ve všem rozumí a absolutně sdílejí lásku k cykloturistice nebo třeba povalování na lehátku, mohou najít nějaké nuance, které do jejich dovolenkového plánu nesedí. Tady je rada jednoduchá: dejte si rozchod.

Pokud vy toužíte zanořit se na několik hodin do barevného tržiště se vším možným a nemožným, zatímco váš partner by rád viděl bunkr z druhé světové války s expozicí děl, máte tři možnosti: vzájemně se doprovodit (s rizikem, že jeden bude notně zpruzen), jednu z návštěv po dohodě odpískat nebo se na pár hodin každý vydat jiným směrem.

A jeden tip na konec: obrňte se na dovolené laskavostí, trpělivostí, ochotou a snahou pochopit toho druhého. Věřte, že se to vyplatí. A tato dovolená nebude poslední.