Na dovolené s kamarádkou. Proč to může být skvělý plán stejně jako průšvih?

Lenka Brož
Nemusíte být nutně singl, abyste mohla vyrazit na dovolenou s kamarádkou. Někdy si prostě potřebujeme odpočinout od všeho – a právě s ní. Jaké to bude mít výhody? A kde byste mohly naopak narazit?
Část 1/6
Ilustrační snímek

Ušetříte peníze

Z hostelů už jste tak nějak „vyrostla“ a pokoj v hotelu není zrovna levná záležitost. I většina dovolenkových resortů si účtuje za ubytování pouze jedné osoby příplatek. Cestování sólo je zkrátka drahé.

A protože nocleh může být největší položkou výdajů za dovolenou, nejlepším způsobem, jak si ji zlevnit, je dělit se o náklady. Totéž platí i pro pronájem auta, jízdu taxíkem a mnoho aktivit.

Jak přežít dovolenou s partnerem, dětmi, kamarádkou, mámou nebo o samotě

Podělíte se o prostor

Vejít se se zavazadlem do požadované hmotnosti může být někdy oříšek. Když cestujete s kamarádkou, můžete některé věci sdílet, třeba toaletní potřeby, opalovací krém, nabíječku na telefon, knížky, ba dokonce i některé oblečení.

A pokud na dovolené popustíte uzdu svojí kreditce, třeba zjistíte, že vaše spolucestující patří ke vzácnému druhu žen, jejichž zavazadlo ani zdaleka nedosahuje maximální povolené váhy, a nebude jí vadit, když si k ní přihodíte pár kousků oblečení, které jste v tom výprodeji prostě nemohla nechat.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí

Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...

Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?

Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná

Osmatřicetiletá Tammy Slatonová z USA výrazně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, která jí bránila v běžném pohybu. Po operaci je z ní nový člověk a po letech konečně žije v hubenějším...

Orgasmus není jen o potěšení, prospěje vám i fyzicky

Je radostí, rozkoší, ale pomáhá i zdraví, a to v mnoha ohledech. Proto si svět každoročně 8. srpna připomíná Světový den orgasmu. Proč by ho ženy v žádném věku neměly podceňovat a měli ho ve svém...

14. srpna 2025

Pastelová elegance. Tyto odstíny vás rozzáří a udělají z vás dámu

Jsou jemné, jsou něžné, ale v žádném případě ne nudné. V pastelových odstínech si užijete léto jako pravá dáma.

14. srpna 2025

Na dovolené s kamarádkou. Proč to může být skvělý plán stejně jako průšvih?

Nemusíte být nutně singl, abyste mohla vyrazit na dovolenou s kamarádkou. Někdy si prostě potřebujeme odpočinout od všeho – a právě s ní. Jaké to bude mít výhody? A kde byste mohly naopak narazit?

14. srpna 2025

Rostlinná kuchyně není jen trend. Veganské tipy od známých foodblogerek

Stále víc lidí zkouší vařit bez masa a živočišných produktů a veganství se stává způsobem, jak jíst vědoměji i pestřeji. Rostlinná strava hraje první ligu – ať už jde o chuť, kreativitu nebo přínos...

14. srpna 2025

Bolesti zad mu změnily život. Lékaři odhalili rakovinu plic

Roman celý život sportoval a cítil se zdravě. Když ho začala bolet záda, chtěl jen potvrdit, že nepotřebuje operaci páteře. Místo toho mu lékaři odhalili zhoubný nádor v plicích. Přečtěte si další...

14. srpna 2025

Krůtí hamburgery

Krůtí hamburgery
Recept

Lehké

40 min

Vykouzlete doma hamburgery jako z Ameriky.

Jednou bych chtěla zkoumat nebezpečné bakterie, říká devatenáctiletá česká vědkyně

Premium

Tereze Mikovcové je devatenáct let a má za sebou skutečně úspěšný rok. Na jaře uběhla maraton, odmaturovala se samými jedničkami a dostala se na jednu z nejlepších univerzit na světě. Není divu –...

13. srpna 2025

Matka ji prodala na sex, prošla spletí traumat. Demi Moore hledala štěstí dlouho

Premium

Pod třpytivým pozlátkem filmové star se chvěla duše plná bolesti. Za hlubokým pohledem, jímž okouzlila svět, se skrývalo dítě, které nikdy nepoznalo bezpečí. Americká herečka Demi Moore si prošla...

13. srpna 2025

Prosecco slaví svůj den. Tipy od sommelierky, jak si ho nejlépe užít

Je svěží, hravé, elegantní a dokonale se hodí k horkým letním dnům. Prosecco – šumivé víno z italské oblasti Veneto – si získalo srdce milovníků vína po celém světě a právě 13. srpna slaví svůj den....

13. srpna 2025  9:42

Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové

Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...

13. srpna 2025  8:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zařiďte si svěží a voňavé léto. Krása začíná už ve sprše

Zůstat v letních vedrech svěží a voňavá, to je téměř titánský úkol. Jsou dny, kdy byste se možná nejraději zavrtala do pořádné hromady ledových kostek. I v takových chvílích ale může pomoci...

13. srpna 2025

Terapie pro vlasy jde do hloubky. Ženám víc záleží na kvalitě

Vše se dnes přesouvá z povrchu do hloubky. A není tomu jinak ani v případě vlasové péče. Klíčovou roli hraje složení a účinné látky. Z běžného mytí vlasů se tak stává rituál podobný tomu, který...

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.