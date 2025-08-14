Ušetříte peníze
Z hostelů už jste tak nějak „vyrostla“ a pokoj v hotelu není zrovna levná záležitost. I většina dovolenkových resortů si účtuje za ubytování pouze jedné osoby příplatek. Cestování sólo je zkrátka drahé.
A protože nocleh může být největší položkou výdajů za dovolenou, nejlepším způsobem, jak si ji zlevnit, je dělit se o náklady. Totéž platí i pro pronájem auta, jízdu taxíkem a mnoho aktivit.
Podělíte se o prostor
Vejít se se zavazadlem do požadované hmotnosti může být někdy oříšek. Když cestujete s kamarádkou, můžete některé věci sdílet, třeba toaletní potřeby, opalovací krém, nabíječku na telefon, knížky, ba dokonce i některé oblečení.
A pokud na dovolené popustíte uzdu svojí kreditce, třeba zjistíte, že vaše spolucestující patří ke vzácnému druhu žen, jejichž zavazadlo ani zdaleka nedosahuje maximální povolené váhy, a nebude jí vadit, když si k ní přihodíte pár kousků oblečení, které jste v tom výprodeji prostě nemohla nechat.