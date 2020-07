Osm tipů, jak na dovolené vypnout a opravdu si zaslouženě odpočinout

1. Vybírejte dovolenou opravdu pro sebe

Ve hře je pobyt u moře, výšlap do hor, nebo výlety na kolech? Už při výběru lokality a aktivit se nejprve poctivě ptejte sami sebe, co vám opravdu vyhovuje a na co se těšíte. Nenechte se strhnout tím, že chcete udělat dojem na partnera, na přátele, nebo dokonce představami, jak budete všem imponovat, až uvidí vaše fotky na Facebooku.

Pro každého znamená odpočinek něco jiného, tak proč si nezopakovat pobyt na chalupě, když vám tam minulé léto bylo tak dobře?!