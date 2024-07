Zkouška vztahu, více pohody i sebevědomí. Dovolená bez partnera vám prospěje

Když někdo zmíní, že jezdí na dovolenou bez své polovičky, většinou máme za to, že dotyčný záměrně vyráží za nemravnostmi. Ovšem cesty bez partnera či partnerky mají mnohem více výhod než jen prázdninový nezávazný sex. Zkuste to, možná to bude jedna z vašich nejlepších dovolených v životě.