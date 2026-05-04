Diva světové módy v loňském roce, krátce před svými 70. narozeninami, oznámila konec ve vedení ikonické značky Versace. Ano, té, jejíž logo medúzy odkazuje na antiku a dávné báje. Pro Donatellu Versace móda nikdy nebyla jen byznysem, ale způsobem, jak vyprávět příběh její rodiny plný kreativity a odvahy. Za pozornost médií často stála nejen její osobnost, ale i výrazný vzhled, který prošel mnoha proměnami. Leccos však zůstává skryto za okázalým povrchem – a právě tahle stránka slavné návrhářky stojí za bližší pohled.
Dlouhou dobu byla dávána za příklad toho, jak můžou nepovedené plastické operace změnit tvář člověka až k absurdnu. Monstrum – tak ji bulvár ještě donedávna nazýval. Nepovedené zákroky ale náhle vystřídala změna.