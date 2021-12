Generace lidí, jejichž životy byly mnohem zajímavější než naše. To je domov seniorů

Klepu na dveře.

„Pojďte dál.“

„Já jsem ta, která by si s vámi ráda povídala o tom, co jste prožila. Prý jste souhlasila, tak jsem tady.“

„Posaďte se, ale nevím, co bych vám mohla říct, jestli vám budu připadat zajímavá...“

Klepala jsem na desítky dveří v Domově seniorů Kamenec v Ostravě. Pokaždé to začalo stejně, s lehkou nedůvěrou a pochybnostmi. Pak jsem se zatajeným dechem poslouchala příběhy veselé, smutné, neuvěřitelné, dojemné, krátké i dlouhé.