Láska jako trám. I tak ženy vykládají varovné signály domácího násilí

Přehnaná péče

Žádný nápadník nemá na čele napsáno, co se z něj postupně „vyklube“, zda to bude partner ideální či problematický. Proto je důležité ani v počáteční euforii nevytěsňovat první strčení, facku či výmluvy typu „byl jsem přepracovaný,“ nebo „jsem chudák – zažil jsem něco podobného ve své rodině“.

Prvním signálem, nad nímž je vhodné se zamyslet, může být přehnaná „péče“ partnera, kterou si mnohé zamilované ženy často mylně pletou s láskou „jako trám“.

Co je to domácí násilí Domácí násilí je způsob chování mezi blízkými lidmi (zpravidla intimními partnery), kteří spolu sdílejí společný domov, kdy jeden z nich uplatňuje moc a kontrolu nad tím, co dělá ten druhý.

K násilí dochází opakovaně, v soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti.

Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopnosti včas toto jednání zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

Mezi možné projevy domácího násilí patří psychické, fyzické, sexuální, ekonomické a sociální násilí a sociální izolace.

Zdroj: www.domacinasili.cz

„Zbystřete, pokud vám partner říká, co máte a nemáte mít na sobě, zda a jak se máte líčit, či vůbec ne, když vám pod zdánlivě romantickou záminkou vyčítá kontakty s kamarádkami, rodinou nebo vám dokonce kontroluje telefon a přehnaně se zajímá o to, s kým a co jste řešila,“ upozorňuje terapeutka „Osobně by byl pro mě varovný signál jakýkoliv tlak,“ říká Zdena Prokopová.

Postoj k násilí

Předzvěstí agrese bývají i létající předměty, rozbíjení nádobí… přičemž násilník své chování bagatelizuje vysvětlením, že když ho naštvete, „je přece lepší rozbíjet věci, než aby mlátil vás…“

„Samozřejmě se jedná o násilí, které se nemůže tolerovat,“ konstatuje terapeutka, podle níž je smyslem takového jednání zastrašení a varování před tím, co všechno se může stát.

„Často přeroste taková agrese v násilí vůči druhé osobě,“ dodává odbornice a dodává, že leccos nám může napovědět také setkání s jeho rodinou, abychom viděly, jaké vztahy u nich panují a jak se k sobě navzájem chovají.

„Bohužel víme, že domácí násilí je také naučené chování, často tito muži pak opakují své chování, jako v rodině, kde k násilí docházelo.