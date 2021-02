Utekl, až když jsem ztrácela vědomí, líčí Alena 15 let života s násilníkem

V té době byla ve třetím měsíci rizikového těhotenství s druhou dcerou, té starší bylo pět let.

„Když manžel viděl, jak překvapená ležím na zemi, uvědomil si, že ‚přestřelil‘, a omluvil se,“ vzpomíná Alena. Jenže hádky a strkanice se napříště staly už součástí jejich partnerského života.

Přibývá násilí v rodinách Násilím v blízkých vztazích může být ohroženo každé desáté dítě v ČR, jen podle statistik Ministerstva práce a sociálních trpí závažnou formou domácího násilí okolo 2200 dětí ročně. Již tak složitou situaci v rodinách mohla zkomplikovat také mimořádná opatření vyhlášená v důsledku epidemiologické situace na jaře 2020. V té době organizace poskytující pomoc obětem zaznamenaly nárůst kontaktů s oběťmi téměř o 50 procent.

„Dokud měl manžel dobrou práci a byl se svým životem spokojený, byl doma klid. Jenže když bylo mladší dceři dva a půl roku, propouštěli u něj v podniku z práce a on skončil bohužel mezi prvními,“ říká paní Alena a na následující období vzpomíná jako na nejhorší, které v životě zažila.

Její muž začal svou nespokojenost utápět v alkoholu a hromadící se zlost si vybíjel na ženě a osmileté dceři Nině. Vulgárně nadával, a když se jí Alena snažila zastat, nezřídka ji i fyzicky napadl.

Co se děje, došlo Aleně v plné síle, až když její muž v opilosti ostříhal starší dceři krásné dlouhé vlasy jen proto, že nechala na kuchyňské lince omylem ležet hřeben. Když se dcery zastávala, manžel ji uhodil tak, že na chvíli ztratila vědomí.

„Když jsem se probrala, dcera u mě seděla a plakala, protože měla strach, že se už neprobudím, líčí nejhorší zážitek. „Mladší dcerka tehdy naštěstí spala a manžel odešel za kamarády zpět do hospody. Tehdy jsem se rozhodla situaci řešit,“ vypráví Alena. Dceru vzala na pohotovost, kde jí ošetřili ránu na obličeji, a rovnou násilí ohlásila na policii.



Další den přišel manžel domů s obrovskou kyticí růží, omluvou a poukazem na pobyt u moře pro celou rodinu a Alena ráda uvěřila, že to, co udělal, ho mrzí a že rodina je pro něj v životě to nejdůležitější.

Na společnou dovolenou Alena vzpomíná jako na nejpříjemnější chvíle vztahu, kdy se s manželem rozhodli zkusit do třetice štěstí a zplodit syna, kterého si manžel tolik přál. Podařilo se, a aniž to tušili, vraceli se z dovolené již v pěti.

„Třetí těhotenství bylo opět rizikové, což muž těžce nesl. Neustále mi vyčítal, že jsem líná a že on musí kolem mě a dětí všechno zařizovat,“ líčí Alena s tím, že ani práci neměl podle svých představ. „Byl nervózní a svůj stres opět ‚řešil‘ každodenním pitím.“

„Nerozuměla jsem mu. Konečně jsem čekala kluka, kterého si tolik přál. Měla jsem pocit, že mu vadí snad všechno. Cokoli, co si vymyslel, stalo se záminkou minimálně k hádce. Se starší dcerou jsme se už před ním bály cokoli říkat, abychom nezavdaly důvod k hádce, fackám, pohlavkům, zatahání za vlasy nebo chycení pod krkem.“

Tlustá, stará, líná...

Po narození syna se situace bohužel nezlepšila. Čím dál častěji se stávalo, že se večer matka i s dětmi zamkly do dětského pokoje a čekaly, s jakou náladou se vrátí manžel z hospody. Nejednou se však stalo, že se vrátil a vyžadoval od ženy společnost, mnohdy i sex, a Alena raději vyhověla, jen aby se zlost manžela neobrátila proti ní nebo dokonce proti dětem.



Strach z manžela v ní narůstal stejně rychle jako jeho zlost vůči ní. Měl pocit, že se po dětech změnila, vyčítal jí pár kilo navíc, která jí zůstala po porodu syna, a začal být nepříjemný a vulgární i vůči dcerám. S postupem času bylo znát, že synovi dává před dcerami přednost. „Syn Alex mohl vše, dcery nic a já už vůbec nic,“ říká Alena, která postupem času začala věřit jeho slovům, že je „ošklivá, tlustá, stará, vyjetá, hnusná, líná a neschopná“ a „nezaslouží si, aby ji někdo měl rád“.

Aleně postupně došlo, že žije bez práce, bez přátel, bez své původní rodiny, na které jí vždy záleželo. Dcery se stáhly do sebe nebo si špitaly mezi sebou a syn byl odrazem svého otce. „Už v šesti letech se vůči sestrám i matce vymezoval násilím a jeho otec jen přihlížel a často jej i podporoval s tím, aby těm ‚slepicím‘ ukázal, jak se má chovat ‚správný chlap‘.“

Nechme dětem dětství „Děti jsou omezeny ve svých kontaktech, jsou velmi často závislé pouze na svých rodičích a není nikdo, kdo by si ve škole či mimoškolních aktivitách všiml toho, že s dítětem je něco v nepořádku, že se necítí dobře, potřebuje podporu,“ říká Veronika Gawlíková, koordinátorka projektu Nechme dětem dětství. „Důležité pro detekování domácího násilí je i pomoc okolí, které si všimne, že se něco v rodině děje, např. sousedé, nebo učitelé ve škole rozpoznají v chování dítěte projevy násilí v rodině. Nebýt lhostejný je pro řešení této problematiky klíčové. Oběti násilí si často neumí o pomoc říct,“ uvádí Terezie Sverdlinová z Nadace Terezy Maxové dětem.

Jednoho večera, když se manžel opět vrátil z hospody v podnapilém stavu a pustil se do své ženy, že chce znovu nastoupit do práce jen proto, aby si tam něco začala s kolegy, protože je „stará děvka“, Alena se ohradila. „Řekla jsem mu, že rodina konečně potřebuje pořádný příjem. Dal mi takovou facku, že jsem odletěla přes celou kuchyň a upadla na zem, kde do mě ještě několikrát kopnul,“ vzpomíná.

Nejstarší dcera slyšela křik a chtěla se matky zastat, ale otec uhodil i ji a matku na zemi začal škrtit. Přestal až ve chvíli, kdy začala ztrácet vědomí, a utekl z bytu. Starší dcera duchapřítomně zavolala záchrannou službu, která kontaktovala i Policii České republiky, a ta vykázala manžela z bytu.

Když se o tom od starší dcery dozvěděla Alenina rodina, nabídla jim pomoc. „Až v objetí se svou sestrou jsem si uvědomila, že jsem nikdy nebyla sama. Okolí jen čekalo na chvíli, kdy je znovu pustím k sobě,“ říká Alena, která navštívila na doporučení Intervenčního centra i Rodinnou poradnu Centra sociálních služeb Ostrava a dovolila zveřejnit svůj příběh. „To abych mohla případně pomoci dalším ženám, které podobné situace prožívají a cítí se v nich často osamoceny,“ vysvětlila.

Jsem stále atraktivní

Alena vydržela ve vztahu s manželem patnáct let. Nyní má po osmi měsících děti svěřené do své péče a bydlí s nimi v pronajatém dvoupokojovém bytě. Nejstarší dcera kvůli traumatickým vzpomínkám kontakt s otcem zatím odmítá. Druhá dcera se s otcem vídá jednou týdně na dvě hodiny a syn Alex, který je na otce velmi fixovaný, se s ním vídá jednou za dva týdny na víkend a dva dny v týdnu celé odpoledne. Všichni na sobě s pomocí odborníků pracují, včetně manžela, který se učí zvládat své agrese.

Alenu zaměstnal její švagr ve své firmě jako účetní, k manželovi se už vracet nechce. Přeje si, aby fungoval jako otec společných dětí, ale nesouhlasí s tím, aby jeho chování kopíroval syn Alex.

Od třídního srazu základní školy se vídá se svým bývalým spolužákem. „Nehledám vztah, ale je mi s ním dobře, protože mi dává pocit, že jsem stále atraktivní, žádanou ženou…“