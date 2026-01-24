Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí

Martina Procházková
Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou kulturu, řeč i kuchyni. Ochutnejte jednoduchou dokonalost ze zasněžených svahů, která vás zasytí a kterou si hravě zvládnete připravit i doma.
Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná.

Izolovaní od zbytku světa masivními skalami, přežili Ladinové bez větších vlivů zvenčí obě světové války. Dodnes se tu mluví (a ve školách i učí) ladinštinou, dodnes si bez výraznějších obtíží drží specifické kulturní rysy. Jsou jakýmsi uzavřeným světem, který plynule přechází z italského Trentina do rakouského Tyrolska. Jsou to Italové, kteří však mají historicky a kulturně velmi blízko k Rakousku, vždyť po většinu minulého tisíciletí patřili k habsburské říši... v Dolomitech jich dnes žije asi třicet tisíc.

Ladinská kuchyně? To je kouzlení s místními surovinami, které vyrostly na svazích pod majestátně se tyčícími Dolomity. Vše, co se zde uvaří a sní, tu většinou i vyroste. A i když není tato kuchyně rafinovaně přepestrá a plná spousty výjimečných ingrediencí, i když je vlastně velmi jednoduchá, je vynikající.

Proč? Zdejší kuchaři vám s lokálními surovinami na talíř servírují především autenticitu a čerstvost. A zdejší klima vám zaručí, že vše, co do hrnců nakrájíte, bude silné, plné vitaminů a chuti.

„Je to neskutečně jednoduchá kuchyně, která používá základní suroviny, jež si je schopná vypěstovat zde v Alta Badii. Několik málo surovin, ovšem tak silných, kvalitních. Moc se mi líbí, jak se dá z kvalitního mála, jako je chléb, sýr a kus šunky vykouzlit vynikající a výživný zázrak. Je to pro mě druh lásky,“ pochvaluje si například místní michelinský chef Simone Cantafio, který žije v Corvaře a provozuje tu restauraci.

Ladinskou kuchyni označuje za tichou, čistou, jednoduchou, respektující přírodu a také lidi, kteří zde pěstují esenciální suroviny.

Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital

Co v ní najdete? Brambory, zeleninu, jako je cibule, špenát, česnek či papriky, výborná šťavnatá jablka, ale i dobrý místní sýr, chléb anebo silný špek, kvalitní hovězí či zvěřinu, která se pase na místních svazích.

„Zdejší zeleninu opravdu zbožňuju, protože je vždy čerstvá a velmi silná: vyrostla na horách, natáhla do sebe to nejlepší z přírody – je to jako s lidmi, kteří nevyrůstají v nejpříznivějších podmínkách. Ten chlad ji nutí udržet v sobě to dobré, proto je tak moc silná, tak chutná,“ dodává.

Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná.
Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: ochutnejte třeba smažené špenátové placky tutres.
Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: Panicia je polévka z ječmenných krup.
Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: ochutnejte třeba smažené špenátové placky tutres.
Zdejší pokrmy jsou formovány vlivem nejsevernějších provincií Itálie, též chutěmi Rakousko – Uherska. Jídlo je tu zemité, vydatné, tučnější a velmi výživné. Nejdete tu mnoho variací na naše knedlíky: ty jsou nejčastěji podávané v silném vývaru, nebo naplněné zeleninou a posypané sýrem s rozpuštěným máslem. Ostatně, traduje se, že inspiraci na knedlíky si Ladinové přivezli z Čech!

Alta Badia si po celý rok udržuje svou mezinárodní reputaci jako gurmánská destinace. V mnoha horských chatách se ve výšce 2000 m n. m. podávají pokrmy nejvyšší kvality, připravené z nejlepších jihotyrolských surovin, zatímco na tradičních farmách a restauracích rozesetých v údolí mohou hosté ochutnávat jídla ladinské kuchyně.

Gourmet Ski Safari

Čím je Alta Badia nezapomenutelná? To dobré, co ze sebe vydává, nabízí lyžařům každou zimu k ochutnání. Ne náhodou je už roky považována za špičkovou gastronomickou destinaci.

Každoroční gurmánská akce Taste for Skiing v italské Alta Badii
  • Tradiční akce otevírá na začátku prosince lyžařskou sezonu ve středisku Alta Badia v srdci Dolomit, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
  • Jde o jedinečné spojení lyžování a gurmánského zážitku, kdy návštěvníci lanovkami a sjezdovkami sjíždějí od jedné horské chaty k druhé.
  • Letos pro lyžaře vařilo pět michelinských kuchařů na pěti horských chatách jejich speciality, spárované s tradičním jihotyrolským vínem.
  • Tyto speciality se pak na deseti horských chatách, které se účastní akce Lyžování s požitkem (Sciare con gusto), připravují celou zimní sezonu.
  • Účastnící se kuchaři měli své recepty sestavit tak, aby přinesli na talíř neotřelé kombinace nového i místního, ale aby zároveň minimalizovali plýtvání potravinami a kladli důraz na ochranu planety.
  • Smyslem akce je podpořit děti trpící nevyléčitelnými nemocemi. Z každého pokrmu jdou tři eura nadaci La Miglior Vita Possibile.
  • Iniciátorem benefiční akce je tříhvězdičkový kuchař Massimiliano Alajno, hostitelskou roli přebral právě Simone Cantafio.

Ať už si chcete připomenout perfektní dovolenku na svazích Dolomit, nebo jen ochutnat zdejší kuchyni pěkně u sebe doma, vyzkoušejte dva typické ladinské recepty. Ječná polévka je skvělým tipem na sytý víkendový oběd, když světlou část dne trávíte v zimě venku. Ladinské špenátové placky vám zase perfektně sednou jako výletová svačina – a nebo občerstvení do auta na cestě do hor.



