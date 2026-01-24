Izolovaní od zbytku světa masivními skalami, přežili Ladinové bez větších vlivů zvenčí obě světové války. Dodnes se tu mluví (a ve školách i učí) ladinštinou, dodnes si bez výraznějších obtíží drží specifické kulturní rysy. Jsou jakýmsi uzavřeným světem, který plynule přechází z italského Trentina do rakouského Tyrolska. Jsou to Italové, kteří však mají historicky a kulturně velmi blízko k Rakousku, vždyť po většinu minulého tisíciletí patřili k habsburské říši... v Dolomitech jich dnes žije asi třicet tisíc.
Ladinská kuchyně? To je kouzlení s místními surovinami, které vyrostly na svazích pod majestátně se tyčícími Dolomity. Vše, co se zde uvaří a sní, tu většinou i vyroste. A i když není tato kuchyně rafinovaně přepestrá a plná spousty výjimečných ingrediencí, i když je vlastně velmi jednoduchá, je vynikající.
Proč? Zdejší kuchaři vám s lokálními surovinami na talíř servírují především autenticitu a čerstvost. A zdejší klima vám zaručí, že vše, co do hrnců nakrájíte, bude silné, plné vitaminů a chuti.
„Je to neskutečně jednoduchá kuchyně, která používá základní suroviny, jež si je schopná vypěstovat zde v Alta Badii. Několik málo surovin, ovšem tak silných, kvalitních. Moc se mi líbí, jak se dá z kvalitního mála, jako je chléb, sýr a kus šunky vykouzlit vynikající a výživný zázrak. Je to pro mě druh lásky,“ pochvaluje si například místní michelinský chef Simone Cantafio, který žije v Corvaře a provozuje tu restauraci.
Ladinskou kuchyni označuje za tichou, čistou, jednoduchou, respektující přírodu a také lidi, kteří zde pěstují esenciální suroviny.
Co v ní najdete? Brambory, zeleninu, jako je cibule, špenát, česnek či papriky, výborná šťavnatá jablka, ale i dobrý místní sýr, chléb anebo silný špek, kvalitní hovězí či zvěřinu, která se pase na místních svazích.
„Zdejší zeleninu opravdu zbožňuju, protože je vždy čerstvá a velmi silná: vyrostla na horách, natáhla do sebe to nejlepší z přírody – je to jako s lidmi, kteří nevyrůstají v nejpříznivějších podmínkách. Ten chlad ji nutí udržet v sobě to dobré, proto je tak moc silná, tak chutná,“ dodává.
Zdejší pokrmy jsou formovány vlivem nejsevernějších provincií Itálie, též chutěmi Rakousko – Uherska. Jídlo je tu zemité, vydatné, tučnější a velmi výživné. Nejdete tu mnoho variací na naše knedlíky: ty jsou nejčastěji podávané v silném vývaru, nebo naplněné zeleninou a posypané sýrem s rozpuštěným máslem. Ostatně, traduje se, že inspiraci na knedlíky si Ladinové přivezli z Čech!
Alta Badia si po celý rok udržuje svou mezinárodní reputaci jako gurmánská destinace. V mnoha horských chatách se ve výšce 2000 m n. m. podávají pokrmy nejvyšší kvality, připravené z nejlepších jihotyrolských surovin, zatímco na tradičních farmách a restauracích rozesetých v údolí mohou hosté ochutnávat jídla ladinské kuchyně.
Čím je Alta Badia nezapomenutelná? To dobré, co ze sebe vydává, nabízí lyžařům každou zimu k ochutnání. Ne náhodou je už roky považována za špičkovou gastronomickou destinaci.
Ať už si chcete připomenout perfektní dovolenku na svazích Dolomit, nebo jen ochutnat zdejší kuchyni pěkně u sebe doma, vyzkoušejte dva typické ladinské recepty. Ječná polévka je skvělým tipem na sytý víkendový oběd, když světlou část dne trávíte v zimě venku. Ladinské špenátové placky vám zase perfektně sednou jako výletová svačina – a nebo občerstvení do auta na cestě do hor.