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Past dokonalosti. Proč v zrcadle sami sebe vidíme horší a nemožnější

Marcela Kašpárková
Je celkem běžné, že lidé nesnášejí pohled na svou rozespalou tvář v zrcadle krátce po probuzení. Na tom není nic divného a většinou to po chvíli „rozchodíte“. Jestli se ovšem děsíte pohledu do zrcadla celý den, nebo dokonce týdny a měsíce, zřejmě není něco v pořádku. Jak se naučit přijímat sám a sebe a kdy hledat odbornou pomoc?
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Ilustrační snímek

Ženy bývají sebekritičtější

Už Werich s Voskovcem zpívali, že podle kabátu se svět měří a lháři ve fraku každý věří. Šaty a vzhled prostě dělají člověka, i proto, že si nejdřív při setkání všimnete, jak daná osoba vypadá, uděláte si dojem a teprve pak má dotyčný šanci přesvědčit vás slovy i činy, že je hodný, čestný, chytrý, anebo naopak.

Zpověď slavných

„Musela jsem se naučit milovat své tělo. Dlouho jsem o sobě neměla dobré mínění. Nakonec mi došlo, že se buď budu milovat, nebo nenávidět. A rozhodla jsem se milovat sama sebe.“
Queen Latifah, herečka a zpěvačka

„Neudělala jsem, co mi říkali: Změň si jméno, narovnej zuby, změň šatník, zmenši si nos. Můj nos byl součástí mého dědictví, a když jsem měla talent na zpívání a hraní, proč by to nestačilo?“
Barbra Streisandová, oscarová herečka

„Když jsem se v začátcích herecké kariéry ucházela o roli ve filmu King Kong, bylo mi řečeno, že jsem příliš ošklivá.“
Meryl Streepová, několikanásobná oscarová herečka

Proto je důležité nepodceňovat to, v čem vyjdete mezi lidi, ale nezapomínejte, že k tomu patří i vlídná tvář, úsměv, ochota s druhými mluvit a naslouchat jim.

V tom, jestli budete někomu sympatičtí, hraje roli celá škála drobností: od vzhledu přes vaši vstřícnost až po informace, které o vás ten člověk už má.

Pokud si ovšem v něčem nevěříte, už ztrácíte body, znejišťuje vás to. Velký nos, malý nos, oči daleko od sebe, blízko k sobě, děsné vlasy, špatné zuby, vrásky, pupínky, odstáté uši, obličej jak lívanec... A což teprve postava!

Lidé, kteří nejsou spokojeni se svým vzhledem, jsou prý schopni vyjmenovat desítky nedokonalostí na svém těle, kterých si druzí mnohdy vůbec nevšimnou. Břicho, boky, nohy, ruce, poprsí, pas, kotníky, pokožka... Seznam má hned spoustu položek.

Podle evropského průzkumu společnosti STADA Health Report z roku 2024 jsou k tomu, jak vypadají, mnohem kritičtější ženy, spokojeno tehdy bylo jen 46 procent dotázaných, u nás dokonce jen 43 procent.



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