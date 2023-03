Tlak na dokonalost je dnes obrovský, říká psycholožka. Jaké vztahy nám škodí?

Toxická myšlenka, co to podle vás je?

V první řadě je to velmi silné slovní spojení, které možná používáme až příliš často. Toxické znamená jedovaté, tedy něco, co nás otráví a co nám škodí. Mohou to být myšlenky typu „jsi neschopná, podívej se na sebe, všem jsi pro smích“. Srážejí nám sebevědomí a sebehodnotu. Místo abychom si svými myšlenkami dodávaly podporu, děláme pravý opak a podkopáváme si nohy. Na druhou stranu, tak jako spousta léků jsou ve skutečnosti jedy, i toxické myšlenky mohou mít v sobě zdravý potenciál. Nutně bych tak všechny nezatracovala, protože nám mohou pomoci odkrýt mnohé z našeho podvědomí. Podobně jako u léků však záleží na dávkování. Kolik si jich za den či týden nadělíme a jak s nimi poté pracujeme.

Naše psychika navíc funguje tak, že i když žijeme v pekle, alespoň ho dobře známe. Neznámo nám přijde děsivější.