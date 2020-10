Studuj, nestěhuj se, nežeň se! Jsou dobře míněné rady opravdu dobré?

12:00

„No to jste se zbláznili!“ Nebo: „Vůbec netušíte, do čeho jdete.“ Případně: „Jak to chceš zvládnout?“ Taky jste rádi, když každý ví nejlíp, co a jak byste měli dělat? Nebojte se vzepřít a jít vlastní cestou.