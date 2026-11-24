Dnes v 15:53 nastane listopadový úplněk v Blížencích. Síla Měsíce přinese do našich životů velkou vlnu zvědavosti, pohybu a potřeby věci probrat do hloubky. Letošní listopad na nás navíc chystá silná témata týkající se komunikace a pravdy. Podívejte se, na co se dnes připravit a jaké další astronomické jevy nás čekají po zbytek roku.
Listopadový úplněk slibuje rozvířit debaty a otevřít neuzavřené rozhovory. Zatímco Měsíc v Blížencích si žádá slova, rychlé myšlenky a sdílení informací, proti tomu se do opozice staví Slunce ve Střelci, které velí hledat vyšší smysl, životní filozofii a držet se podstatných životních cílů.
Proč je úplněk ve znamení Blíženců
Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 24. listopadu Slunce ve znamení Střelce, bude úplněk ve znamení Blíženců.
Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
|Slunce ve znamení
|Období
|Úplněk ve znamení
|Beran
|21. 3. – 20. 4.
|Váhy
|Býk
|21. 4. – 21. 5.
|Štír
|Blíženci
|22. 5. – 21. 6.
|Střelec
|Rak
|22. 6. – 22. 7.
|Kozoroh
|Lev
|23. 7. – 22. 8.
|Vodnář
|Panna
|23. 8. – 22. 9.
|Ryby
|Váhy
|23. 9. – 23. 10.
|Beran
|Štír
|24. 10. – 22. 11.
|Býk
|Střelec
|23. 11. – 21. 12.
|Blíženci
|Kozoroh
|22. 12. – 20. 1.
|Rak
|Vodnář
|21. 1. – 20. 2.
|Lev
|Ryby
|21. 2. – 20. 3.
|Panna
Kdy jsou úplňky v roce 2026
Listopadový úplněk je jedenáctým ze třinácti úplňků roku 2026. Dvanáctý úplněk jej bude následovat v prosinci. Půjde tak o předposlední úplněk tohoto kalendářního roku.
Kalendář úplňků 2026
|Datum
|Čas
|Tradiční název
|Znamení
|3. ledna 2026
|11:03
|Vlčí měsíc
|Rak
|1. února 2026
|23:09
|Sněžný měsíc
|Lev
|3. března 2026
|12:37
|Vraní měsíc
|Panna
|2. dubna 2026
|4:11
|Rašící měsíc
|Váhy
|1. května 2026
|19:22
|Květinový měsíc
|Štír
|31. května 2026
|10:45
|Modrý měsíc
|Střelec
|30. června 2026
|1:56
|Jahodový měsíc
|Kozoroh
|29. července 2026
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Vodnář
|28. srpna 2026
|6:18
|Bobří měsíc
|Ryby
|26. září 2026
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Beran
|26. října 2026
|5:11
|Lovecký měsíc
|Býk
|24. listopadu 2026
|15:53
|Bobří měsíc
|Blíženci
|24. prosince 2026
|2:27
|Studený měsíc
|Rak
Hvězdy Castor a Pollux v souhvězdí Blíženců
Astronomické jevy 2026
Rok 2026 je na astronomické jevy velmi bohatý. Kromě třinácti úplňků jsme letos sledovali také zatmění Měsíce a Slunce. Do konce prosince nás na obloze čekají ještě další zajímavé úkazy a opozice planet.