Dnes v 19:22 vrcholí květnový úplněk ve Štíru. Co tato fáze Měsíce přinese

Dnes v 19:22 nastane květnový úplněk ve Štíru. Síla Měsíce na nás nenechá jedinou nit suchou. Letošní květen na nás navíc chystá úplňky hned dva. Podívejte se, na co se dnes připravit a jaké další astronomické jevy nás čekají po zbytek roku?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Prvomájový úplněk slibuje naservírovat velké drama. Zatímco Měsíc ve Štíru si žádá hloubku, transformaci a pravdu, i kdyby neměla být příjemná. Proti tomu se ovšem do opozice staví Slunce v Býku, které velí mít plnou lednici i účty a především klid.

Proč je úplněk ve znamení Štíra

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 1. května Slunce ve znamení Býka, bude úplněk ve znamení Štíra.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna

Kdy jsou úplňky v roce 2026

První květnový úplněk je pátým ze třinácti úplňků roku 2026. Šestý úplněk jej bude následovat v samém závěru měsíce. Půjde tak o modrý měsíc.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je ovšem na astronomické jevy bohatý. Kromě třinácti úplňků se můžeme těšit i na částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ve stejném měsíci se dočkáme i částečného zatmění Měsíce.

