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Dnes v 16:35 vrcholí Bouřkový úplněk. Vodnář postrčí ke změně i váhavé

Tereza Hrabinová
  11:45

Vodnář | foto: Shutterstock

Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane červencový úplněk ve znamení Vodnáře. Podle astrologie bývá spojován se svobodou, změnou a přehodnocením životního směřování. Říká se mu také Bouřkový nebo Jelení měsíc.

Úplněk ve znamení Vodnáře nastane ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ. Přesný okamžik připadá na odpoledne, Měsíc proto bude nejlépe pozorovatelný večer po západu slunce a v noci z 29. na 30. července. Plný se bude jevit také noc předtím i poté.

Červencový úplněk je známý pod několika názvy. Vedle označení Bouřkový měsíc se používá také Jelení úplněk. Toto pojmenování pochází ze Severní Ameriky a odkazuje na období, kdy jelenům začíná dorůstat nové paroží: symbol obnovy, síly a růstu.

Bouřkový úplněk ve Vodnáři nastane 29. července. Co znamená a jak ho využít?

Co znamená úplněk ve Vodnáři?

Vodnář je vzdušné znamení spojované s originalitou, nezávislostí, svobodou a budoucností. Astrologicky bývá považován za znamení inovací, nových myšlenek i odvahy jít vlastní cestou.

Úplněk proto může symbolicky upozornit na oblasti života, kde se příliš přizpůsobujete očekáváním ostatních nebo zůstáváte v situacích jen ze zvyku. Často přináší uvědomění týkající se přátelství, partnerských vztahů, práce nebo komunit, jejichž jsme součástí. Může ukázat, kteří lidé nás skutečně podporují a kde naopak zbytečně vydáváme energii.

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 29. července Slunce ve znamení Lva, bude úplněk ve znamení Vodnáře.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna

Kdy jsou úplňky v roce 2026

Kozoroh patří mezi zemská znamení a bývá spojován s disciplínou, vytrvalostí, zodpovědností a schopností budovat věci s dlouhodobou hodnotou. Úplněk v tomto znamení proto často symbolicky upozorňuje na oblasti života, které vyžadují větší stabilitu nebo jasnější směr.

Další úplněk nás pak čeká na konci července ve Vodnáři.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

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Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je ovšem na astronomické jevy bohatý. Kromě třinácti úplňků se můžeme těšit i na částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ve stejném měsíci se dočkáme i částečného zatmění Měsíce.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako trpělivost a trochu zručnosti. A také ochotu váš fotoaparát tahat po všech čertech. Výsledkem ale budou dechberoucí snímky, které si na svých cestách pořídili i fotografové Hua Zhu a Victor Lima. Na snímku noční obloha v Chile nad pouští Atacama.

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