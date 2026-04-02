Hlavní tradice: Zvony v Římě a hluk na návsi
Nejznámějším symbolem Zeleného čtvrtku je umlknutí kostelních zvonů. Říká se, že odlétají do Říma, a znovu se rozezní až při velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Místo nich se v obcích ozývá zvuk dřevěných řehtaček, klapaček a trakařů, se kterými chodí děti vyhánět zlé síly.
Den bez hádek a dluhů
Lidová moudrost radí: Na Zelený čtvrtek se s nikým nehádejte a nic si od nikoho nepůjčujte. Kdo tuto radu dodrží, tomu se prý budou hádky po zbytek roku vyhýbat a v peněžence se mu udrží peníze. Hospodáři také dříve v tento den seli hrách nebo len, aby zajistili bohatou úrodu.
Termín Velikonoc 2026
Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastal dnes.
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Sazometná středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.
Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:
- Velký pátek – běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – zavřeno
Velikonoční prázdniny 2026
Jednodenní velikonoční prázdniny připadají na Zelený čtvrtek. V roce 2026 jsou velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci tak půjdou do školy naposledy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.
