Velký pátek je státním svátkem od roku 2016. Historicky měli volno lidé i v někdejším Československu, teprve komunistický režim ho v roce 1951 vyškrtl z kalendáře svátků.
Státní svátek je i v mnoha dalších evropských zemích, například v Německu, Rakousku, na Slovensku nebo ve Velké Británii.
Co symbolizuje Velký pátek?
Pro křesťany je Velký pátek připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel na kříži kolem třetí hodiny odpoledne.
Jde o den hlubokého ztišení, bez oslav a okázalosti. Věřící se účastní obřadů připomínajících Kristovo utrpení, v duchovní rovině jde o čas ztišení a rozjímání. Říká se mu někdy také Tichý pátek nebo Bolestný pátek.
Proč se nesmí prát prádlo na Velký pátek?
Co se dál nesmí na Velký pátek?
S Velkým pátkem je spojená řada zvyků a pověr. Jedna z nejznámějších říká, že by se nemělo prát prádlo, protože voda má v tento den očistnou, duchovní moc.
Ponořit do ní špinavé prádlo bylo vnímáno jako neuctivé – symbolicky jako „prát v Kristově krvi“. Praní, bělení a další práce s vodou tak byly považovány za neuctivé a zapovězené.
Termín Velikonoc 2026
Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026.
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Škaredá středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.
|2027
|28. března
|2028
|16. dubna
|2029
|1. dubna
|2030
|21. dubna
|2031
|13. dubna
|2032
|28. března
|2033
|17. dubna
|2034
|9. dubna
|2035
|25. března
Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.
Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:
- Velký pátek – běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – zavřeno
Velikonoční prázdniny 2026
Žáci šli naposledy do školy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.