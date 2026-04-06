Dnes je Velikonoční pondělí. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba

Pavla Žáková
  4:00
Velikonočnímu pondělí se také někdy říká Červené a pro mnohé představuje vrchol Velikonoc. Jaké tradice a zvyky se o něm dodržují, kde nakoupíte, jak je to s otevírací dobou velkých obchodů a kdy končí velikonoční prázdniny?

„Povědomí o tradicích se vytrácí a šíří se nesmysly,“ říká o velikonočních zvycích Kamila Skopová, „třeba že pomlázka či polévání vodou jsou trestem pro lakomou hospodyni.“ | foto: Profimedia.cz

Tradice na Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí letos připadá na 6. dubna 2026 a říká se mu také Červené pondělí. Patří k němu pomlázka a pro většinu lidí představuje vrchol velikonočních svátků.

Můžete se setkat také s lokálními názvy, jako je tatar, šmigrust nebo mrskačka. Tradiční pomlázku spletenou z mladého vrbového proutí si muži pletli sami a koledování měla doprovázet aspoň krátká básnička. Koledníci dostávali výslužku, v níž nesměla chybět zdobená barevná vejce.

Pro křesťany jsou Velikonoce spojené s umučením a vzkříšením Ježíše Krista. Zatímco Velký pátek připomíná jeho smrt na kříži, následná neděle je dnem zmrtvýchvstání.

Termín Velikonoc 2026

Termín Velikonoc se odvozuje od první neděle po prvním jarním úplňku. Ten letos nastal po jarní rovnodennosti (20. března), a to ve čtvrtek 2. dubna. Včerejší neděle byla tedy tou velikonoční, nazývanou také Boží hod velikonoční, a na dnešek připadá Červené pondělí.

Jaké názvy nesou další velikonoční dny nebo ty, které jim předcházejí?

Velikonoční dny 2026
Květná neděle29. března 2026
Modré pondělí30. března 2026
Šedivé úterý31. března 2026
Sazometná středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026

Díky tomu, že datum Velikonoc se odvozuje od měsíčních úplňků, které umíme předvídat, známe také datum velikonočních svátků pro další roky.

Datum velikonočních nedělí v dalších letech
20265. dubna
202728. března
202816. dubna
20291. dubna
203021. dubna
203113. dubna
203228. března
203317. dubna
20349. dubna
203525. března

Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026

Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky – Velký pátek a Velikonoční pondělí

Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:

  • Velký pátek – běžná otevírací doba
  • Velikonoční pondělí – zavřeno

Podle lidové tradice přestupného roku obcházely Telč na Jihlavsku s koledou na Velikonoční pondělí v krojích ženy a dívky z folklorního souboru Podjavořičan. (1. dubna 2024)

Velikonoční prázdniny 2026

Velikonoční prázdniny začaly již Zeleným čtvrtkem (letos 2. dubna) a trvají až do dnešního dne. Od úterý 7. dubna 2026 se školáci a studenti vracejí zpět do lavic.

Vzhledem k tomu, že s koncem dnů volna se dnes odpoledne a večer budou mnozí lidé vracet z velikonočních pobytů a návštěv domů, dají se očekávat zvýšené policejní kontroly na silnicích. Policie pravidelně o Velikonocích varuje zejména před jízdou pod vlivem.

