Tradice na Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí letos připadá na 6. dubna 2026 a říká se mu také Červené pondělí. Patří k němu pomlázka a pro většinu lidí představuje vrchol velikonočních svátků.
Nechte se inspirovat...
Můžete se setkat také s lokálními názvy, jako je tatar, šmigrust nebo mrskačka. Tradiční pomlázku spletenou z mladého vrbového proutí si muži pletli sami a koledování měla doprovázet aspoň krátká básnička. Koledníci dostávali výslužku, v níž nesměla chybět zdobená barevná vejce.
Pro křesťany jsou Velikonoce spojené s umučením a vzkříšením Ježíše Krista. Zatímco Velký pátek připomíná jeho smrt na kříži, následná neděle je dnem zmrtvýchvstání.
|
Termín Velikonoc 2026
Termín Velikonoc se odvozuje od první neděle po prvním jarním úplňku. Ten letos nastal po jarní rovnodennosti (20. března), a to ve čtvrtek 2. dubna. Včerejší neděle byla tedy tou velikonoční, nazývanou také Boží hod velikonoční, a na dnešek připadá Červené pondělí.
Jaké názvy nesou další velikonoční dny nebo ty, které jim předcházejí?
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Sazometná středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
|
Díky tomu, že datum Velikonoc se odvozuje od měsíčních úplňků, které umíme předvídat, známe také datum velikonočních svátků pro další roky.
|2026
|5. dubna
|2027
|28. března
|2028
|16. dubna
|2029
|1. dubna
|2030
|21. dubna
|2031
|13. dubna
|2032
|28. března
|2033
|17. dubna
|2034
|9. dubna
|2035
|25. března
Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky – Velký pátek a Velikonoční pondělí
Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:
- Velký pátek – běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – zavřeno
Velikonoční prázdniny 2026
Velikonoční prázdniny začaly již Zeleným čtvrtkem (letos 2. dubna) a trvají až do dnešního dne. Od úterý 7. dubna 2026 se školáci a studenti vracejí zpět do lavic.
|
Vzhledem k tomu, že s koncem dnů volna se dnes odpoledne a večer budou mnozí lidé vracet z velikonočních pobytů a návštěv domů, dají se očekávat zvýšené policejní kontroly na silnicích. Policie pravidelně o Velikonocích varuje zejména před jízdou pod vlivem.
Nejste si jistí, zda můžete usednout za volant? Vyzkoušejte naší alkoholovou kalkulačku