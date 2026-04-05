Kdy je velikonoční neděle
Velikonoční neděle nebo také Boží hod velikonoční, jak stojí v kalendáři, se určuje podle Měsíce. Nastává vždy po prvním jarním úplňku, a v roce 2026 proto připadá na 5. dubna. Úplňku jsme se dočkali před pár dny, 2. dubna 2026. Proč se datum začátku jara stále posouvá, si můžete přečíst v jiném našem článku.
|2026
|5. dubna
|2027
|28. března
|2028
|16. dubna
|2029
|1. dubna
|2030
|21. dubna
|2031
|13. dubna
|2032
|28. března
|2033
|17. dubna
|2034
|9. dubna
|2035
|25. března
Tradice na Boží hod velikonoční
Už název tohoto dne nabádá k hodování. Nemělo by se pracovat ani uklízet doma, povolená je jen slavnostní výzdoba domovů.
Pro křesťany jde o výročí dne, kdy Kristus po svém umučení vstal z mrtvých. Lidé o velikonoční neděli přinášeli do kostela pokrmy, aby je kněz posvětil a jejich konzumace pak přinesla rodině i návštěvníkům boží požehnání po celý rok. Do chrámů se nosily mazance, beránky, ale také různé masové rolády či pokrmy z vajec.
O den dříve, na Bílou sobotu, končí půst, připravují se jídla na neděli, aby se o Božím hodu velikonočním mohlo už jen slavit, hodovat a navštěvovat se.
Jak je otevřeno o Velikonocích
Přestože jde pro křesťany o významný svátek v liturgickém kalendáři, na obchody a jejich otevírací dobu o Božím hodu velikonočním se žádné zákonné omezení nevztahuje. Nakoupit si tak můžete i v těch velkých nad 200 metrů čtverečních.
Zato na jiný velikonoční den zákon o otevírací době v maloobchodě přikazuje velkým prodejnám zavřít. Zavřeno bude na Velikonoční pondělí, tedy den, který nastane hned zítra 6. dubna 2026.
Velikonoční prázdniny 2026
Velikonoční prázdniny začaly školákům již na Zelený čtvrtek 2. dubna 2026 a potrvají až do Velikonočního pondělí. Děti a studenti se tak vrátí do lavic až v úterý 7. dubna.
Termín Velikonoc
Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026. Jaké velikonoční dny máme letos už za sebou a jaké nás čekají?
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Škaredá středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026