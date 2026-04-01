Jaké jsou tradice na Škaredou středu?
Ačkoli meteorologické věštby na dnešní den nejsou příliš jarní, název Škaredé středy se neodvíjí od počasí. Středa předvelikonočního týdne je smutný a v křesťanském kontextu škaredý den, protože právě ve středu Jidáš spáchal svůj škaredý čin, když zradil Ježíše Krista. Objevují se i názvy Černá středa nebo Sazometná podle vymetání komínů v rámci velikonočního úklidu.
Co se nesmí na Škaredou středu?
Na připomínku zrady se ve středu a čtvrtek pečou jidáše ve tvaru zamotaného uzlu, na kterém se Jidáš oběsil. Můžete též začít s barvením kraslic. Podává se pouze prosté, „škaredé“, jídlo, například hrách či čočka. Jinak se však jedná o běžný pracovní den, kdy mají obchody zpravidla otevřeno.
Lidé by k sobě však škaredí být neměli. Nemračme se na sebe, ať nejsou škaredé všechny středy až do konce roku!
|
Termín Velikonoc 2026
Začátek Velikonoc se obvykle odvíjí od jarní rovnodennosti, která letos vycházela na 20. března 2026. První neděle následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti je pak neděle velikonoční, neboli Hod boží velikonoční. V roce 2027 vychází Boží hod již na 28. března, o rok později 2028 až na 16. dubna a v roce 2029 na 1. dubna.
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Sazometná středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
|
Svátky, prázdniny a otevírací doba o Velikonocích
Velký pátek i Velikonoční pondělí patří podle zákona mezi svátky a současně dny pracovního klidu.
Školy pak mají velikonoční prázdniny tradičně už na Zelený čtvrtek.
Od roku 2016 také platí zákon o prodejní době v maloobchodě, který určuje, že o vybraných svátcích musí mít zavřeno obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. To se týká Velikonočního pondělí, ale nikoli Velkého pátku.
O Velikonocích tedy platí následující pravidla:
- Květná neděle – víkend, běžná otevírací doba
- Modré pondělí, Tlusté úterý, Škaredá středa – pracovní den, běžná otevírací doba
- Zelený čtvrtek – pracovní den a školní prázdniny, běžná otevírací doba
- Velký pátek – svátek, běžná otevírací doba
- Bílá sobota – víkend, běžná otevírací doba
- Velikonoční neděle – víkend, běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – svátek, zavřeno
Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů