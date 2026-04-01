Dnes je Škaredá středa. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Zuzana Stiboříková
  4:00
Je 1. dubna 2026 a kromě apríla připadá na dnešek také tzv. Sazometná středa. Víte, jaké se k ní vážou tradice a proč byste se dnes neměli škaredit? Podívejte se také, co vás čeká dál a jaká je otevírací doba obchodů, ať vás během pašijového týdne nic nepřekvapí!

Velikonoční jidáše mají svým tvarem připomínat provaz, na kterém se oběsil Jidáš poté, co zradil Ježíše. | foto: kastrulek.cz

Jaké jsou tradice na Škaredou středu?

Ačkoli meteorologické věštby na dnešní den nejsou příliš jarní, název Škaredé středy se neodvíjí od počasí. Středa předvelikonočního týdne je smutný a v křesťanském kontextu škaredý den, protože právě ve středu Jidáš spáchal svůj škaredý čin, když zradil Ježíše Krista. Objevují se i názvy Černá středa nebo Sazometná podle vymetání komínů v rámci velikonočního úklidu.

Co se nesmí na Škaredou středu?

  • šít
  • příst
  • štípat dříví
  • mračit se

Na připomínku zrady se ve středu a čtvrtek pečou jidáše ve tvaru zamotaného uzlu, na kterém se Jidáš oběsil. Můžete též začít s barvením kraslic. Podává se pouze prosté, „škaredé“, jídlo, například hrách či čočka. Jinak se však jedná o běžný pracovní den, kdy mají obchody zpravidla otevřeno.

Lidé by k sobě však škaredí být neměli. Nemračme se na sebe, ať nejsou škaredé všechny středy až do konce roku!

Termín Velikonoc 2026

Začátek Velikonoc se obvykle odvíjí od jarní rovnodennosti, která letos vycházela na 20. března 2026. První neděle následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti je pak neděle velikonoční, neboli Hod boží velikonoční. V roce 2027 vychází Boží hod již na 28. března, o rok později 2028 až na 16. dubna a v roce 2029 na 1. dubna.

Velikonoční dny 2026
Květná neděle29. března 2026
Modré pondělí30. března 2026
Šedivé úterý31. března 2026
Sazometná středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026

Svátky, prázdniny a otevírací doba o Velikonocích

Velký pátek i Velikonoční pondělí patří podle zákona mezi svátky a současně dny pracovního klidu.

Školy pak mají velikonoční prázdniny tradičně už na Zelený čtvrtek.

Od roku 2016 také platí zákon o prodejní době v maloobchodě, který určuje, že o vybraných svátcích musí mít zavřeno obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. To se týká Velikonočního pondělí, ale nikoli Velkého pátku.

O Velikonocích tedy platí následující pravidla:

  • Květná neděle – víkend, běžná otevírací doba
  • Modré pondělí, Tlusté úterý, Škaredá středa – pracovní den, běžná otevírací doba
  • Zelený čtvrtek – pracovní den a školní prázdniny, běžná otevírací doba
  • Velký pátek – svátek, běžná otevírací doba
  • Bílá sobota – víkend, běžná otevírací doba
  • Velikonoční neděle – víkend, běžná otevírací doba
  • Velikonoční pondělí – svátek, zavřeno

1. dubna 2026

1. dubna 2026

