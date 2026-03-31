Dnes je Šedivé úterý. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Tereza Hrabinová
  4:00
Dnes je Šedivé úterý. Co tento den znamenal pro naše předky a jaké zvyky se s ním pojí? Kdy přesně vycházejí svátky v roce 2026, jak se jejich datum určuje a jaká omezení platí pro obchody?
ilustrační snímek | foto: Getty Images

Jaké jsou tradice na Šedivé úterý?

Co se nesmí dělat na Šedivé úterý?

Připomínala se umírněnost. Večer se nesmělo hýřit a příliš popíjet, aby člověka „nepřišel postrašit“ zelený čert.

Se Šedivým úterým je spojena především očista domácnosti. Lidé zametali, vymetali pavučiny, myli okna i podlahy a bílili stěny. Symbolicky tak připravovali domov na příchod jara a velikonočních svátků.

Podle lidových pověr měl úklid pomoci „vyhnat“ z domu to, co se pojilo se zimou: nepořádek, smůlu a špatnou energii.

V některých regionech se po úklidu nechávalo odložené trochu mléka pro domácí skřítky jako poděkování za ochranu domácnosti.

Termín Velikonoc 2026

Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026.

Velikonoční dny 2026
Květná neděle29. března 2026
Modré pondělí30. března 2026
Šedivé úterý31. března 2026
Škaredá středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026

Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.

Datum velikonočních nedělí v dalších letech
202728. března
202816. dubna
20291. dubna
203021. dubna
203113. dubna
203228. března
203317. dubna
20349. dubna
203525. března

Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026

Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.

Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:

  • Velký pátek – běžná otevírací doba
  • Velikonoční pondělí – zavřeno

Velikonoční prázdniny 2026

Jednodenní velikonoční prázdniny připadají na Zelený čtvrtek. V roce 2026 jsou velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci tak půjdou do školy naposledy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.

První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Ve spolupráci
Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Při pohledu na reklamy by se mohlo zdát, že recept na pevné kosti je jednoduchý: stačí pít mléko a polykat vápník v tabletách. Jenže lidské tělo není statická stavba a kosti nejsou jen hromada...

31. března 2026

Modré světlo i málo pohybu. Osm věcí, které vám rozhodí vnitřní hodiny

ilustrační snímek

Nejen spánek, ale i světlo, jídlo nebo teplota v bytě – to všechno má vliv na naše biologické hodiny. Cirkadiánní rytmus přitom ovlivňuje energii, soustředění i kvalitu spánku a zásadně ovlivňuje,...

31. března 2026

Sociální sítě jako past. Srovnávání se v nás vyvolává pocit nedostatečnosti

Premium
Ilustrační snímek

Sociální sítě nám dnes a denně servírují pečlivě vyselektovaný obsah, který má s realitou často jen málo společného. Valí se na nás vše: od perfektních ranních rutin, skvěle zvládnutého chodu...

31. března 2026

Jaro přeje naší touze. Jen ženy a muže rozpaluje trochu jinak

Hýčkání, jakmile se ho ženám dostane, budou opravdu spokojené, což se promítne...

Všimly jste si, že jste na jaře naladěné na lásku a toužíte po sexu více než obvykle? Víme, co za tím vězí.

31. března 2026

Líčení v barvě roku. Variabilní Cloud Dancer se skvěle kombinuje

Ilustrační snímek

Barva roku, vyhlášená renomovaným Pantone Color Institutem pro letošek, kraluje módě už třetí měsíc. A jemný obláčkově bílý odstín Cloud Dancer (něco jako „tanečník na oblacích“) se propisuje i do...

31. března 2026

Sexuální fantazie pod lupou. Jak souvisejí s povahou a spokojeností ve vztahu

Ilustrační snímek

Jsou intimní součástí našeho života a podle vědců mohou být i oknem do naší psychiky. Nový výzkum naznačuje, že sexuální fantazie nemusí souviset jen s libidem, ale také s tím, jak...

31. března 2026

Mýty o zdravé stravě. Sacharidy nejsou zlo, tělo je potřebuje, říká nutriční terapeutka

Premium
Šárka Knížková

Když ke mně přijde klient se stoprocentně ‚dokonalým‘ jídelníčkem, často už tam trochu cítím riziko posedlosti zdravým jídlem. Říkám tomu ‚nezdravě zdravý jídelníček‘. Začnete-li se bát jít s přáteli...

30. března 2026

„Tohle děláme v Česku brutálně dobře.“ Vědkyně o křivolaké cestě za úspěchem

Premium
Hana Polášek-Sedláčková v Brně

Hana Polášek-Sedláčková se snaží rozklíčovat, jak se kopíruje lidská DNA. Při procesu vznikají chyby způsobující závažná onemocnění včetně rakoviny. Podaří se špičkové vědkyni objevit univerzální...

30. března 2026

Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Nicky Richardsonová

Dnes již třiačtyřicetiletá majitelka kadeřnického salonu Nicky Richardsonová z Velké Británie každý den vstávala dlouhé roky s bolestí a celý den byla tak unavená, že večer jen padla do postele a...

30. března 2026  11:40

Když se hroutíme z maličkostí, přetížili jsme si nervy, míní psychoterapeutka

Psychoterapeutka Michaela Ehrenbergerová

Je současná mladá generace emočně křehčí než její předchůdci? A proč je tak složité si v dnešní době vybudovat emoční stabilitu a psychickou odolnost? „Žijeme v době plné příliš překotných,...

30. března 2026

Slavní, kteří žijí s bizarními závislostmi

Slavní, kteří dobrovolně přiznali bizarní závislosti.

Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší...

30. března 2026  8:35

