Dnes je Modré pondělí. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Autor:
  4:00
Dnes je Modré pondělí. Podle pověr se v tento den nemá pracovat. Nikdy ovšem nešlo o rozšířenou tradici a skutečný původ označení není zřejmý. Podívejte se, jaké jsou další teorie a tradice, které se s dnešním dnem mohou pojit, na který termín vycházejí letos i v příštích letech Velikonoce a kdy si během nich nenakoupíte.
Tradice na Modré pondělí

Označení Modré pondělí se historicky používalo jen výjimečně v některých částech Česka. Názory na původ označení jsou různé. Někdo dává Modré pondělí do spojitosti s modrým suknem, kterým se v ten den zdobily kostely, někdo s německým blauer Montag, kde blau odkazuje i na opilost spojenou s víkendem či volnem.

Na Modré pondělí se prý nesmí pracovat. Řada krajů však tuto tradici nemá

Na německý původ pak může ukazovat i pověra, podle které by se v tento den nemělo pracovat.

Termín Velikonoc 2026

Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026.

Velikonoční dny 2026
Květná neděle29. března 2026
Modré pondělí30. března 2026
Šedivé úterý31. března 2026
Škaredá středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.

Datum velikonočních nedělí v dalších letech
20265. dubna
202728. března
202816. dubna
20291. dubna
203021. dubna
203113. dubna
203228. března
203317. dubna
20349. dubna
203525. března

Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026

Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.

Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:

  • Velký pátek – běžná otevírací doba
  • Velikonoční pondělí – zavřeno

Velikonoční prázdniny 2026

Jednodenní velikonoční prázdniny připadají za Zelený čtvrtek. V roce 2026 jsou velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci tak půjdou do školy naposledy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

29. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.