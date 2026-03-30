Tradice na Modré pondělí
Označení Modré pondělí se historicky používalo jen výjimečně v některých částech Česka. Názory na původ označení jsou různé. Někdo dává Modré pondělí do spojitosti s modrým suknem, kterým se v ten den zdobily kostely, někdo s německým blauer Montag, kde blau odkazuje i na opilost spojenou s víkendem či volnem.
Na Modré pondělí se prý nesmí pracovat. Řada krajů však tuto tradici nemá
Na německý původ pak může ukazovat i pověra, podle které by se v tento den nemělo pracovat.
Termín Velikonoc 2026
Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026.
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Škaredá středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů
Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.
|2026
|5. dubna
|2027
|28. března
|2028
|16. dubna
|2029
|1. dubna
|2030
|21. dubna
|2031
|13. dubna
|2032
|28. března
|2033
|17. dubna
|2034
|9. dubna
|2035
|25. března
Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.
Nechte se inspirovat...
Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:
- Velký pátek – běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – zavřeno
Velikonoční prázdniny 2026
Jednodenní velikonoční prázdniny připadají za Zelený čtvrtek. V roce 2026 jsou velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci tak půjdou do školy naposledy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.
