Dnes je Květná neděle. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Autor:
  4:00
Neděle 29. března 2026 je prvním dnem pašijového týdne a zároveň posledním dnem půstu. Podívejte se, jaké se s ní pojí tradice, na který termín vycházejí letos i v příštích letech Velikonoce a kdy si během nich nenakoupíte.
ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Tradice na Květnou neděli

S Květnou nedělí se pojí tradice průvodů věřících s polorozkvetlými ratolestmi, kterým následně mimo kostel žehná kněz. Ratolesti reprezentují palmové listy, kterými měl lid v Jeruzalémě vítat Ježíše při jeho vjezdu do města.

Na Květnou neděli bychom měli nosit nové šaty, abychom rozkvetli stejně jako květy. Nemělo by se naopak péct.

Termín Velikonoc 2026

Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk nastane 2. dubna 2026.

Velikonoční dny 2026
Květná neděle29. března 2026
Modré pondělí30. března 2026
Šedivé úterý31. března 2026
Sazometná středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.

Datum velikonočních nedělí v dalších letech
20265. dubna
202728. března
202816. dubna
20291. dubna
203021. dubna
203113. dubna
203228. března
203317. dubna
20349. dubna
203525. března

Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026

Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.

Nechte se inspirovat...

Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:

  • Velký pátek – běžná otevírací doba
  • Velikonoční pondělí – zavřeno

Velikonoční prázdniny 2026

Jednodenní velikonoční prázdniny připadají za Zelený čtvrtek. V roce 2026 jsou velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci tak půjdou do školy naposledy ve středu 1. dubna 2026 a do lavic se vrátí v úterý 7. dubna 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kůže jako samet. Začněte s přípravou pokožky už teď, tato kosmetika to umí

Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris...

Začněte s přípravou pokožky na léto mnohem dřív, než vytáhnete sukni ze skříně. Až přijde čas ukázat se, bude vaše kůže jemná, vláčná a hedvábně hladká.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.