Zapomenuté zvyky
Co se dělá na Bílou sobotu?
Bílá sobota bývá dnem velkého úklidu, ale také příprav na nadcházející velikonoční hody. Pečou se mazance, beránky nebo jidáše, zdobí se vajíčka. Muži si v tento den pletou pomlázky z čerstvého proutí. Ozdobit by je měla bílá mašle. Hospodyně o Bílé sobotě také převlékaly peřiny.
Tradice na Bílou sobotu
Bílá sobota byla odedávna spojena s důkladným úklidem a přípravou na velikonoční hody.
V domácnostech se:
- uklízelo a bílily stěny,
- převlékalo ložní prádlo,
- pekly mazance, jidáše a velikonoční beránci,
- zdobila vejce,
- pletly pomlázky z čerstvého proutí.
Co jíst na Bílou sobotu?
Velikonoční půst končí západem slunce o Bílé sobotě. I když je v mnoha domácnostech zvykem si už tento den dopřávat, žádná opulentní jídla by se jíst neměla. Chcete-li dodržet zvyky, nechte upečené beránky a mazance na neděli.
Co se nesmí na Bílou sobotu?
Lidové tradice a zvyky doporučují v tento den určitou zdrženlivost.
Vyhnout byste se měli zejména:
- hlučným oslavám a zábavě,
- těžké stravě před západem slunce,
- zanedbání úklidu,
- zbytečným sporům a hádkám,
- práci na poli či v zahradě.
Termín Velikonoc 2026
Boží hod velikonoční je vždy první neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Od Božího hodu se určují data ostatních dní. V roce 2026 byla jarní rovnodennost 20. března. Nejbližší následující úplněk tak vycházel na 2. dubna 2026.
|Květná neděle
|29. března 2026
|Modré pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý
|31. března 2026
|Škaredá středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
Vzhledem k jasným pravidlům pro výpočet Velikonoc zároveň známe jejich datum s velkým předstihem.
|2026
|5. dubna
|2027
|28. března
|2028
|16. dubna
|2029
|1. dubna
|2030
|21. dubna
|2031
|13. dubna
|2032
|28. března
|2033
|17. dubna
|2034
|9. dubna
|2035
|25. března
Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
Od roku 2016 jsou s obdobím Velikonoc spojené dva státní svátky.
Ve stejném roce, kdy se stal svátkem i Velký pátek, pak začal platit zákon o prodejní době v maloobchodě, podle kterého musí být o vybraných státních svátcích prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Během velikonočních svátků je otevírací doba obchodů různá:
- Velký pátek – běžná otevírací doba
- Velikonoční pondělí – zavřeno
Velikonoční prázdniny 2026
Jednodenní velikonoční prázdniny připadají na Zelený čtvrtek. V roce 2026 tak vyšly velikonoční prázdniny 2. dubna 2026. Žáci se vrátí do lavic v úterý 7. dubna 2026.
