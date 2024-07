Divadlo erotických fantazií. Chceme lidi vkusně inspirovat, říkají zakladatelky

Založily jste projekt s názvem On The Edge, v němž nabízíte lidem možnost navštívit exkluzivní prostory, kde v maskách a elegantním oblečení můžou sledovat BDSM, tantrické masáže a další erotické praktiky. Co vás k tomu vedlo?

Soňa: Chyběla nám místa, kam by se lidé mohli chodit inspirovat a nepůsobilo to vulgárně. Zjistily jsme, že kombinace erotiky s imerzivním divadlem je nejvhodnější forma, kterou se jim můžeme nejvíc přiblížit. Lidé si vyjdou elegantně oblečení a jejich úkolem je jen pozorovat a inspirovat se. Například nikdy neviděli shibari (japonská technika svazování, pozn. red.), mají to spojené pouze s projevem bolesti, ale ne s tím, že jde také o komunikaci, lásku, úzký vztah vázajícího a vázaného, že to je praktika postavená na absolutní důvěře a intimitě. Nyní mají možnost nakouknout riggerovi (vázajícímu, pozn. red.) pod ruce a pocítit energii z předváděné scénky, aniž by sami museli cokoli dělat.

„Trvalo mi několik let, než jsem se přestala stydět za to, že je erotika moje velké téma.“ Martina