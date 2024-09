Je puntičkářské a vnitřně nejisté. Dítě ve znamení Panny touží po pochvale

Ano, Panna je znamení, které je zaměřené především na detail. Proto se nedivte puntičkářství svého potomka, s níž lpí na různých úkonech a rituálech, na správném průběhu oblékání, jídla i pohádek...

Živel Země dává malým Pannám sklony k racionálnímu, pragmatickému a neemotivnímu chování, k řádu a pořádku. Jako jedno z mála znamení udržují proto děti narozené v Panně své hračky v pořádku, nic nerozbíjí a vůbec působí navenek velmi úpravně a čistotně.

Potomek v Panně Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Panny (23. 8. – 22. 9.).

Svou rodinu Panny vždy podporují, aniž by si na něco jakkoli stěžovaly. Neznamená to ovšem, že by nebyly vůči svým rodičům kritické. Obvykle, pokud se jim nějak výrazněji neubližuje, si to však nechávají samy pro sebe.

Všeobecně jsou velmi snaživé, svědomité, pracovité a mnohdy až přehnaně úzkostlivě dbají na své zdraví a čistotu. Když je trošičku ofoukne, okamžitě mají pocit, že těžce ochořely a ihned začnou vyžadovat intenzivní léčbu. Ve svém náhledu na zdraví bývají ostražité a snaží se chovat tak, aby nedávaly příčinu k nějakým nemocem.

Mají vytříbenou vnímavost i intuici, jsou také extrémně vybíravé. Mnoho maminek má pocit, že jejich malá Panna je v jídle příliš mlsná. Ona však jen intuitivně ví, co její tělo potřebuje, a to také vyžaduje. Pokud to rodiče nerespektují, může mít častější žaludeční problémy.

Malé Panny bývají v dětství vnitřně poměrně nejisté. To proto, že ještě nejsou schopny vstřebat všechny okolnosti a ty náležitě analyzovat. Proto potřebují neustálé povzbuzování a chválení. Jejich zaměření na detail jim říká, že to, co umějí, vlastně vůbec neumějí, protože je ještě mnoho dalších drobných detailů, které si ještě neosvojily. Usilovně na tom tedy pracují a snaží se to napravit.

Malé Panny vůbec rády pracují. Ochotně a obratně napodobují to, co dělají rodiče. Jejich zaměření na detail vyžaduje, abyste jim jasně a logicky řekli, jak se co dělá nebo co po nich vlastně chcete. Náznaky nechápou. Potřebují to mít přesně a logicky vysvětleno.

Postupem času, jak vyrůstají, se nezdá, že by se nějak extrémně nebo rychle měnily. Mívají své názory, které si vytvoří již v raném věku, a těch se drží, ať se děje, co se děje.