Je to jen můj dojem, nebo jsme během pandemie jedli pomaleji, chutněji – zkrátka lépe?

Spousta z nás strávila poslední rok doma víc času, a tak jsme i víc vařili. A jakmile se vaří doma, už z podstaty jíme kvalitněji. A není až tak důležité, co vaříme. Při domácím vaření vstupuje do jídla naše energie, pozornost a láska.

Když se David narodil, když jsem ho poprvé uviděla, necítila jsem vlastně nic. Jen takový zvláštní klid. Dita Pecháčková kuchařka