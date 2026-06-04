„Neblázni, vůbec nic se nestalo. Prostě jsem byl zvědavej, chtěl jsem se jenom podívat, jak to funguje,“ bránil se Karel, když mu jeho žena Petra vyčetla, že ho načapala na Tinderu. Až po pár vteřinách mu došlo, co tam má zatraceně co pohledávat ona sama. „Potřebovala jsem si zvednout sebevědomí,“ vmetla mu bleskurychle s výčitkou do tváře.
V tu chvíli se mezi nimi rozhostilo dlouhé ticho a v hlavě se každému zvlášť roztočil kolotoč myšlenek a nevyřčených otázek. Deset let jsou manželé a nešťastnou shodou okolností narazili na své profily na internetové seznamce. Proč si ho ten druhý založil? Hledá někoho? Chybí mu ve vztahu něco? Podvádí mě? Nebo se na to teprve chystá?
Jedna z nejrozšířenějších a zavádějících představ je, že nevěra vzniká jen v případech, kdy vztah nefunguje.