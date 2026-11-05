Proměnilo se už samotné seznamování. Například podle předloňského průzkumu serveru Statista by téměř 70 procent uživatelů na seznamovacích aplikacích uvítalo pomoc umělé inteligence s vylepšením profilu, jen pro třetinu lidí by šlo o manipulaci a podvádění.
Aplikace pojaly seznamování jako hru – kdo se nám ukáže v nabídce, je určeno do značné míry algoritmem. Odměňuje se aktivita. Například aplikace Tinder otevřeně přiznává, že kdo je častěji online a probírá se profily, víc se zobrazuje ostatním. Svou pozici si klienti můžou vylepšit taky tím, že si pořídí placenou verzi.
Pro lidi, které dělí dlouhodobý život v jiném městě, je hračka ovládaná na dálku dokonalým nástrojem pro udržení intimity a vášně nejen v ložnici.