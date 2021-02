Dcery mi dělají závaží, říká fitness lektorka, která zhubla 22 kilogramů

„Mám dvě dcerky a během každého těhotenství jsem přibrala přes 20 kilo. A zatímco prvních pár týdnů na mně nebylo nic poznat, ke konci už jsem byla pěkná koule,“ směje se Andrea s tím, že po prvním porodu šla kila docela dobře dolů.

„Kamarádky mi sice tvrdily, že se kojením hubne, ale u mě to bylo naopak. Ta kila šla dolů, protože jsem cvičila a jedla zdravě. Po druhém porodu, kdy malá přišla o tři měsíce dřív na svět císařským řezem, jsem dlouho hmotnost a postavu vůbec neřešila. Šlo mi hlavně o zdraví dcerky. Přinesla jsem si ji z nemocnice domů v létě. V tu dobu jsem zjistila, že se vůbec do ničeho nevejdu. Dohánělo mě to k zoufalství a někdy v září jsem se pustila do hubnutí. Zabralo úplně to samé. Cvičení a úprava stravy,“ vzpomíná mladá maminka, která měla velkou výhodu, že jako fitness instruktorka věděla, jak na to.

Můj bývalý pořád jenom remcal

„Vím, jak cvičit, abych si neuškodila. Nic se nesmí přehánět. Nejdřív jsem cvičila doma, pak jsem hledala na YouTube inspiraci na různé sestavy, později jsem narazila na Sydney Cummings, Američanku, která sdílí svoje cvičební videa, a to mě chytlo. Už jenom proto, že člověk s malými dětmi ,na krku‘ vlastně necvičí sám. Já se totiž s partnerem, když bylo mladší dcerce něco přes rok, rozešla. A bohužel ne zrovna v dobrém. Na všechno jsem tak zůstala sama. I na ta kila navíc,“ přiznává Andrea, která poctivě dodržovala devadesátidenní výzvu Sydney Cummings a následně ještě třicetidenní výzvu. Ve svém okolím byla za exota, samoživitelku, která radikálně mění životní styl.

„Všechno jsem zařazovala postupně, nejsem zastáncem toho, že zrovna teď hned zahodím veškeré jídlo, co mi chutná a dělá radost, třeba sladkosti, a budu žít jako asketa. Změna přicházela pozvolna, sama od sebe. Ale nemyslete si, občas si také dám nějakou dobrotu, dětem peču buchty a muffiny... A co bych to byla za kuchařku, která by neochutnala svůj výtvor? Jen se pak musím vrátit do původního režimu,“ vysvětluje hezká mladá žena, která se od bývalého partnera, otce dětí, pochopení nedočkala.

„Ze začátku mě můj bývalý odrazoval, že budu moc hubená, potom zase, že budu vypadat jako chlap, pak už to neřešil, když viděl první úspěchy, ale zase remcal, že už to stačí, ať nehubnu. Pro mě ale bylo důležité cítit se dobře a největším hnacím motorem byly a pořád jsou moje holky. Obě používám jako závaží, takže se u cvičení se mnou navíc vyblbnou. Hodně žen se bojí cvičit se závažím, že z nich budou kulturistky. To vůbec není pravda! Starší dcera má dvacet a mladší deset kilo, takže je různě střídám. Dělám s nimi výpady, dřepy a mám je přitom na ramenou. Starší se mnou začala i běhat, zatím pomaličku uběhneme dva kilometry. Mladší tlačím v kočárku a starší běží vedle mě,“ popisuje Andrea, která je taky lektorkou plavání dětí do šesti let. A jak vzpomíná na dětství?

„Vyrůstala jsem ve městě. Mám starší sestru a mladšího bratra. Jako malá holka jsem byla kulička, až kolem 14 roků jsem začala řešit, jak vypadám, a držela různé nesmyslné diety, třeba takovou, kde posledním jídlem byl oběd, nebo jsem vůbec nejedla maso, což pro mě jako masožrouta bylo fakt těžké. Vždycky jsem to vydržela jen pár dní. Sport mi v té době taky nic neříkal, ale časem jsem z toho všeho tak nějak vyrostla. Dala jsem se na fitness a přibrala jsem vlastně až v těhotenství. Teď mám 54 kilo a cítím se opravdu báječně! Do všeho se vejdu, jen holt má prsa odešla spolu s těmi kilogramy,“ vtipkuje štíhlá žena, která změnila také střih vlasů, občas se i namaluje a je celkově v pohodě. Jenom tu zimu, která teď venku panuje, moc nemusí.

„Člověk je celý zababušený. A navíc zima už dávno není, co bývala. Většinou nemáme ve městě žádný sníh, leda na horách, ale bez auta se nikam nedostaneme. Tak ráda bych s holkama sáňkovala, bobovala nebo bruslila. Ale kdo ví, třeba sníh letos napadne a zamrzne i nějaký rybník v okolí,“ loučí se s úsměvem Andrea.

Pár triků

Fígl s banánem: je vědecky dokázáno, že čicháte-li k banánu nebo jablku, můžete tím lehce oklamat svůj mozek, který uvěří, že už jste jedli, a pocit hladu záhy ustoupí. A kdyby náhodou ne, banán nebo jablko přece nejsou žádným dietním prohřeškem.

Sázka na modrou: víte, že barvy mají vliv nejenom na naši náladu, ale také chutě? Chcete toho méně sníst? Použijte modrý talíř. Modrá barva podle psychologů působí na lidský apetit nejtlumivěji. Nejspíš také proto, že je symbolem smutku a splínu.