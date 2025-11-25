AI umí odkrýt obličej i sundat plavky. Odbornice radí, jak chránit děti na sítích

Premium

Sdílet na sítích fotky dětí nejen od moře, může být risk. „AI dokáže smajlík odstranit, plavky svléknout a vytvořit velmi realistickou fotku,“ varuje odbornice na bezpečnost na sítích Diana Burdová. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  16:00
Za minulý rok vzrostl počet případů zneužití digitální stopy. Bylo odhaleno 350 případů fotografií nahých dětí, umístěných na internet. Bohužel, v řadě případů se na tom mohli podílet i rodiče, kteří sdíleli fotky od moře. S odbornicí na bezpečnost na sítích Dianou Burdovou jsme probírali výzvy a rizika, kterým musejí děti i jejich rodiče čelit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když jsme vy nebo já vyrůstaly, byly podmínky přece jenom velice odlišné. Chtěla byste být znovu dítětem a mít přístup k technologiím jako dnešní generace?
Asi ano, myslím si, že současné děti a teenageři mají díky tomu v mnohém výhodu. Například umělá inteligence bude přirozenou součástí jejich každodenního života a nebudou mít problém se v ní pohodlně orientovat. Zároveň bych ale doufala, že se narodím osvíceným rodičům, kteří mi pomůžou nastavit si k technologiím zdravý a bezpečný vztah.

Stává se, že pokud děti musejí mobil na začátku vyučování odevzdávat, pořídí si tajně náhradní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

Slavní, kteří se zamilovali do svých zaměstnanců

Láska si nevybírá. A pokud se má dát dohromady hvězda a obyčejný člověk, prostě...

Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší...

AI umí odkrýt obličej i sundat plavky. Odbornice radí, jak chránit děti na sítích

Premium
Sdílet na sítích fotky dětí nejen od moře, může být risk. „AI dokáže smajlík...

Za minulý rok vzrostl počet případů zneužití digitální stopy. Bylo odhaleno 350 případů fotografií nahých dětí, umístěných na internet. Bohužel, v řadě případů se na tom mohli podílet i rodiče, kteří...

25. listopadu 2025

Anorexie u sportovců? Třetina končí fatálně, varuje lékařka v Rozstřelu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je lékařka Marie Skalská. Tématem je, jak předcházet...

Krasobruslařka Natálie Taschlerová nedávno otevřeně promluvila o svém boji s anorexií. „Myslela jsem, že být štíhlá, je všechno,“ řekla sportovkyně. Hostem Rozstřelu byla lékařka Marie Skalská z...

25. listopadu 2025

Žít jsem začala až po čtyřicítce, kdy jsem zhubla, říká žena

Až díky shozeným kilům začala konečně žít. Ženě trvalo dlouhá desetiletí, než...

Dnes jednačtyřicetiletá Ashley Burrowová z USA zhubla necelých sedmdesát kilogramů poté, co si uvědomila, jak moc ji tloušťka limitovala. „Vůbec jsem nežila. Vše si zakazovala, styděla se ukázat. To...

25. listopadu 2025

Zlatožlutý podzim. Tyto odstíny vám rozzáří ponuré podzimní dny

Bunda s kapucí, cena 1049 Kč

Žlutá k podzimu patří. Ztratila svou letní a divokost a přetavila se do hřejivých odstínů zlatožluté, žlutooranžové, okrové, dýňové až žlutorezavé. Hledejte inspiraci v přírodě. A seberte odvahu...

25. listopadu 2025

Podzim je ještě ve vzduchu. Užijte si letošní voňavé novinky, umí zahřát

Vůně dokáže mnohé, ovlivňuje nejen nás samotné, ale i naše okolí...

Co? No přece vůně! Nostalgické vonné tóny podzimu, spadaného listí, doruda vyzrálých jablek, střapatých květů chryzantém... a studený vzduch slibující první sníh. Vytvořte si svůj vlastní podzim,...

25. listopadu 2025

Zadejte se, prosím. Český fenomén tanečních kurzů je ve světě raritou

Jaroslav se silně vzrušil už při tanci. Věděl, že Libuše bude jeho oběť

Schválně, zkuste si tipnout, co mají v naší zemi společného generace Baby boomers, X, Y, Z nebo Alfa, ale taky ty, které přišly na svět ještě mnohem dřív. No přece vášeň k tanci!

25. listopadu 2025

Býci uspějí, Kozorohům rupnou nervy. Adventní tarotskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Adventní čas může být letos více než kdy jindy léčivý a hojivý. Důvodem jsou náročné listopadové a částečně ještě prosincové astrologické konstelace, které nás vracely a vracejí do minulosti, do...

25. listopadu 2025

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Žloutkové obdélníčky s ořechy
Recept

Střední

60 min

Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.

Astma jako zloděj dechu. Pneumolog Sova o nových lécích a na jaké dát naopak pozor

Premium
Milan Sova

Astma má na tři sta milionů lidí po celém světě. V Česku se s ním potýká kolem milionu pacientů. Osmdesát procent z nich si ho nese z dětství. Pro 95 % astmatiků mají lékaři dostatečně efektivní...

24. listopadu 2025

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

24. listopadu 2025  8:27

Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Móda oblečení

Hlavním trendem zimy 2025/2026 jsou dlouhé kožené kabáty a bundy s kožešinou. Výhodou v módě pro mladé je dnes hlavně volnost. Můžeme si vybrat, kým chceme být, a podle toho se i oblékat.

24. listopadu 2025

Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje

Beauty tejpování obličeje

Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.