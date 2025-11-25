Když jsme vy nebo já vyrůstaly, byly podmínky přece jenom velice odlišné. Chtěla byste být znovu dítětem a mít přístup k technologiím jako dnešní generace?
Asi ano, myslím si, že současné děti a teenageři mají díky tomu v mnohém výhodu. Například umělá inteligence bude přirozenou součástí jejich každodenního života a nebudou mít problém se v ní pohodlně orientovat. Zároveň bych ale doufala, že se narodím osvíceným rodičům, kteří mi pomůžou nastavit si k technologiím zdravý a bezpečný vztah.
Stává se, že pokud děti musejí mobil na začátku vyučování odevzdávat, pořídí si tajně náhradní.