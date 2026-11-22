Život v rodinných domech
Skloubit školu, kroužky, sportovní tréninky i víkendové aktivity je logistická výzva i pro mnoho rodin, natož pak pro dětské domovy, kde žije více dětí s rozdílnými potřebami. Tuto situaci nyní řeší například Dětský domov Hranice na Moravě.
Ten v poslední době prochází výraznou proměnou, jejímž cílem je přiblížit život dětí běžnému rodinnému prostředí. V Lipníku nad Bečvou už fungují dva menší rodinné domy a v každém z nich žije pět dětí, které zde mají více soukromí a učí se žít podobně jako jejich vrstevníci v běžných domácnostech. Další samostatné bydlení se připravuje také v Hranicích.
Děti tak nežijí všechny pohromadě v jedné velké budově, ale v menších skupinách, které mají fungovat podobně jako domácnosti. Společně s vychovateli nakupují, vaří, starají se o domácnost a postupně získávají dovednosti, které budou potřebovat v dospělosti. „Nechceme vytvořit malý dětský domov v rodinném domě. Chceme vytvořit skutečnou domácnost, ve které se děti přirozeně učí věci, které většina z nás poznává doma ve své rodině. Protože jednou odejdou do samostatného života a naším úkolem je připravit je na něj co nejlépe,“ vysvětluje Radka Šuláková, ředitelka Dětského domova Hranice.
Podle ředitelky Šulákové nejde jen o změnu prostředí, ale především o způsob života. Děti se mají učit samostatnosti v každodenních situacích, nikoliv pouze při předem organizovaných aktivitách.
Důležitá je samostatnost
S proměnou ale vyvstala také nová potřeba, tedy větší flexibilita při každodenním cestování. Zatímco dříve žily všechny děti v jednom zařízení, dnes jsou jednotlivé skupiny na různých místech.
Dětský domov sice má k dispozici velké služební vozidlo, které využívá zejména při přepravě většího počtu dětí, pro každodenní fungování menších domácností ale není vždy praktické. „Každá rodinka řeší svůj vlastní běžný život – školu, kroužky, lékaře, nákupy, návštěvy rodiny i volný čas,“ popisuje Radka Šuláková, že „když potřebuje jedno dítě odvézt k lékaři a jiné má ve stejnou dobu trénink, nemůžeme být závislí na jednom společném autě, které je třeba právě na úplně jiném pracovišti.“
Domov proto prostřednictvím dárcovské platformy Blíž domovu spustil sbírku na menší osobní automobil, který by jednotlivým skupinám umožnil větší nezávislost i možnost reagovat na běžné situace podobně, jako to dělají ostatní rodiny.
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Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc
Auto zjednodušuje denní režim i kontakt s rodiči
Jedno auto přitom neznamená jen dopravní prostředek, ale možnost, jak dopřát dětem z domovů zážitky, které budou jednou utvářet jejich vzpomínky na dětství. Ať už je to výlet do zoologické zahrady, návštěva kina, cesta na koupaliště nebo „pouhé“ odpoledne na hřišti.
Pokud je to možné a bezpečné, snaží se dětský domov podporovat také jejich vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči a dalšími blízkými. Možnost odvézt dítě za rodinou tak může přispět k udržování důležitých osobních vazeb.
Děti z ústavní péče musejí však absolvovat i cesty, které jsou méně příjemné. „Návštěva soudu, OSPODu nebo psychologa není obyčejná cesta. Často se tam řeší jejich rodina, jejich minulost nebo věci, které jsou pro ně velmi citlivé. A právě tady nejde jen o samotnou dopravu, ale také o soukromí a důstojnost dítěte,“ upozorňuje Radka Šuláková, že děti raději dávají přednost cestě v anonymním osobním autě než služební dodávce s označením krajského úřadu. „Naše děti nepotřebují, aby na první pohled každý věděl, odkud přicházejí. Potřebují mít stejné soukromí a stejnou důstojnost jako kterékoliv jiné dítě,“ doplňuje.
Po náročných a stresujících chvílích pak nemusí čekat na autobus a cestovat mezi cizími lidmi, ale odjet s vychovatelem, kterého znají. Případně si během cesty v soukromí promluvit s člověkem, kterému důvěřují. Nejde tedy jen o pohodlnější cestování, ale také o možnost poskytnout dětem větší klid, soukromí a pocit bezpečí.
Na nové auto potřebují 250 tisíc korun
Dětský domov nyní prostřednictvím projektu Blíž domovu usiluje o získání 250 tisíc korun. Peníze chce využít na pořízení bezpečného, spolehlivého a úsporného menšího osobního auta, ideálně nového nebo zánovního se zárukou.
Finanční sbírka na podporu Dětského domova Hranice probíhá ve spolupráci s platformou Znesnáze21. Dárci mohou sledovat její účel, cílovou částku i průběžný stav příspěvků.
Sbírka je konkrétním příkladem toho, že pomoc dětským domovům nemusí znamenat jen pořizování hraček, oblečení nebo vánočních dárků. Někdy domov potřebuje vybavení, které na první pohled nepůsobí nijak výjimečně, ale může zásadně usnadnit každodenní fungování.
Pomoc, která vychází ze skutečných potřeb dětí
Za projektem Blíž domovu stojí trojice zakladatelů. Mezi nimi je český triatlonista a filantrop Tomáš Slavata, jehož projekty na podporu znevýhodněných dětí dlouhodobě propojují sport, dobrovolnictví a konkrétní pomoc mladým lidem, kteří nemají jednoduchý start do života. S Petrou Režnou a Petrou Volkovou ho spojily dlouholeté zkušenosti s pomocí dětem, znalost prostředí ústavní péče a přesvědčení, že mezi dárci a dětskými domovy může vzniknout mnohem bližší vztah než při běžném jednorázovém darování.
Pomoc přitom nemusí být pouze finanční. Zapojit se mohou také dobrovolníci, odborníci nebo lidé ochotní věnovat svůj čas a schopnosti. Cílem projektu je vytvářet dlouhodobé vztahy mezi dárci a jednotlivými zařízeními, nikoliv jen organizovat jednorázové sbírky.
Součástí platformy jsou také rozhovory s řediteli dětských domovů a výchovných ústavů, které veřejnosti přibližují každodenní život dětí, jejich úspěchy i problémy. Zvenčí totiž může požadavek na další automobil působit jako běžný provozní výdaj. Teprve při bližším pohledu je zřejmé, kolik různých situací může nové auto dětem usnadnit i zpříjemnit.
Obsah vznikl ve spolupráci s platformou Blíž domovu.