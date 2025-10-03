„Bude mě poučovat o tom, jak si nastavit profil v telefonu, ale tkaničku si zavázat neumí,“ postěžoval si jeden z tatínků na rodičovských schůzkách v reakci na paní učitelku, která rodičům lehce vyčítala, že někteří žáci se i ve druhé třídě potýkají s dovedností zavázat si vlastní boty. A podobné je to prý s hodinami. „Současným dětem dělá mnohem větší problémy naučit se orientovat na ciferníku,“ zaznělo.
Kdy je potřeba vnímat, že se něco děje? Rodiče si mohou všímat i zdánlivě nesouvisejících prvků v chování dítěte.