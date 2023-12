Jen co se dětská duše otřepe ze šoku, že dárky nenosí Ježíšek, zavalí ji tíha výzvy: pokusit se opatřit důstojný dárek pro ostatní. Napoprvé to končí metodou pokus – omyl – trapas, ale s odstupem let už nedorozumění a malé prohry pod stromečkem tolik nebolí. | foto: Midjourney Bot