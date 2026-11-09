Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc

Ve spolupráci   11:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České republice propojuje dárce s konkrétními dětskými domovy a dalšími ústavními zařízeními. Dárci nepořizují dětem „obecné“ dárky, ale pomáhají pokrýt to, co doopravdy dětský domov v tu chvíli reálně potřebuje. | foto: Jan Jirkovský

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...
9 fotografií
Jak pomáhat dětským domovům? Nejde jen o další hračky nebo oblečení, děti mnohdy potřebují doučování, zážitky, odbornou pomoc nebo někoho, kdo dětem věnuje svůj čas. Je pro nás důležité, aby podpora šla do domova přímo, říká triatlonista Tomáš Slavata, který se podílel na založení dárcovské platformy Blíž domovu.

Jaká pomoc je skutečně účinná? Ta přímá...

Pokud chcete pomoci dětem z dětského domova, můžete podpořit konkrétní domov nebo věnovat oblečení a hračky. Je to ale přesně to, co děti potřebují? Co když by konkrétnímu domovu mnohem více pomohlo vybavení učebny, doučování matematiky nebo dobrovolník, který děti naučí něco nového?

Právě na těchto otázkách stojí český projekt Blíž domovu, který se snaží propojit dobrovolníky přímo s dětskými domovy, výchovnými ústavy a dalšími zařízeními po celé České republice. Nejde jenom o to shromáždit co nejvíce darů, ale najít pomoc, která má pro konkrétní zařízení a děti skutečný význam.

„Cílem platformy je, aby si časem dětské domovy samy spravovaly své sbírky, komunikovaly s dárci a my byli jenom supportem v kritických situacích. Velmi si přejeme, aby dárci a domovy spolu přirozeně komunikovali,“ vysvětlil jeden z jejích zakladatelů, český triatlonista Tomáš Slavata v rozhovoru pro deník.cz. „Tím, že posilujeme regionální propojení, dárci mohou sami nahlédnout do fungování dětského domova, kde chtějí pomáhat. Je pro nás důležité, aby podpora šla do domova přímo,“ doplnil.

Za projektem stojí trojice přátel. Vedle Tomáše Slavaty je to též Petra Režná, která má dlouholeté zkušenosti z neziskového sektoru, a Petra Volková, jež se věnuje práci s dětmi a sportovním aktivitám. Spojily je dlouholeté zkušenosti s pomocí dětem, znalost prostředí ústavní péče a přesvědčení, že mezi dárci a dětskými domovy může vzniknout mnohem bližší vztah než při běžném jednorázovém darování.

Tým Blíž domovu

Pomáhat lze i bez peněz

Jednou z nejzajímavějších myšlenek projektu Blíž domovu je, že pomoc nemusí mít jenom finanční podobu.

Pro mnohé zájemce tak může být osobní zapojení cestou, jak pomáhat, i když nemají k dispozici velkou částku peněz. Někdy stačí několik hodin volného času, ochota podělit se o zkušenosti nebo schopnost, která může být pro děti a vychovatele velmi užitečná.

Každý člověk má totiž něco, co může nabídnout. Někdo dokáže opravit nábytek, jiný učí cizí jazyky, rozumí počítačům, rád sportuje, maluje nebo hraje na hudební názor, případně má zkušenosti s určitou profesí. Dětské domovy často hledají kadeřníky, kteří by děti ostříhali. Nebo zahradníky, kteří by jim pomohli se zahradou. Doučovatele odborných předmětů či jenom parťáka na výlet nebo procházku.

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České republice propojuje dárce s konkrétními dětskými domovy a dalšími ústavními zařízeními. Dárci nepořizují dětem „obecné“ dárky, ale pomáhají pokrýt to, co doopravdy dětský domov v tu chvíli reálně potřebuje.

Jak projekt funguje?

Aktuální potřeby každého dětského domova se liší. Někde potřebují opravit vybavení, jinde shánějí pomůcky pro vzdělávání, sportovní potřeby nebo peníze na aktivity, které dětem umožní získat nové schopnosti a zkušenosti.

Dětské domovy tak mohou prostřednictvím platformy získat nejenom finanční prostředky a materiální dary na to, co doopravdy potřebují, ale také hledat také dobrovolníky, odborníky či lidi ochotné věnovat svůj čas.

Samotný provoz projektu Blíž domovu je podle jeho zakladatelů financován ze soukromých zdrojů a transparentnost finančních sbírek je zajištěna díky podpoře Znesnaze21.

Postup:

Na www.blizdomovu.cz najdete přehled sbírek, podle toho, co preferujete. Materiální, finanční nebo dobrovolnictví. Zároveň si můžete vyfiltrovat region, který Vám je blízký. V případě, že i Vy jako dárce, chcete nabídnou materiální pomoc nebo svoji dovednost. Stačí se zaregistrovat a nabídnout domovům svoje služby. V sekci sbírky naleznete i všechny sbírky, které již byly splněné.

Příklady pomoci

Podle Tomáše Slavaty se například podařilo pro Dětský domov Valašské Meziříčí zprostředkovat pomoc vychovatelům v zařízení, kde žijí také neslyšící děti, aby si osvojili základy znakového jazyka a mohly s dětmi komunikovat.

Dětský domov v Havířově hledal někoho, kdo by naučil paní vychovatelky základům keramiky, aby mohly s dětmi tvořit.

Výzev dětských domovů si všimli i firmy a podnikatelé, kteří nabídli domovům své služby kosmetičky pro dospívající dívky, nabídku bílé techniky nebo firemní nové cestovní tašky, které děti mohou využít na svých výletech.

Tomáš Slavata, Petra Režná a Petra Volková
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Tomáš Slavata, Petra Režná a Petra Volková. Jméno Tomáše Slavaty je s pomocí dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin spojeno už více než dvě desetiletí.

Jak se zapojit?

Zájemci mohou na webu Blíž domovu vyhledat konkrétní dětský domov, prohlédnout si jeho aktuální potřeby nebo nabídnout vlastní pomoc. Nemusejí přitom začínat velkým finančním darem. Mohou přispět na vybranou sbírku, nabídnout materiální vybavení, odborné znalosti nebo svůj čas.

Jaké dětské sny už pomohli dárci splnit?

Za každou sbírkou se skrývá konkrétní příběh. Někdy jde o první krok k vysněnému povolání, jindy o cestu za mořem, které děti dosud znaly jen z obrázků, nebo o příležitost reprezentovat Českou republiku v zahraničí.

  • První krok k vysněnému povolání Sedmnáctiletý Tomáš z dětského domova v Lipové u Šluknova sní o tom, že se stane profesionálním kadeřníkem a barberem. Už dnes trénuje na kamarádech z domova, které zdarma stříhá. Díky dárcům se pro něj podařilo vybrat přes 20 tisíc korun na kvalitnější strojky a další vybavení, které mu pomůže při studiu i na cestě k budoucímu povolání.
  • Poprvé v životě vidět moře – Pro mnoho dětí je dovolená u moře běžnou součástí prázdnin. Pro děti z dětských domovů v Liptále, Poličce nebo Tisé to byl dlouho jen sen. Díky dárcům se však podařilo vybrat na jednotlivé pobyty statisíce korun a přání se začala plnit. V Poličce si děti navíc užily tanečně zaměřený tábor v Chorvatsku, zatímco z Tisé vyrazila první skupinka dětí až do Tuniska.
  • Splněný sen malých fotbalistů – Deset chlapců z různých dětských domovů dostalo příležitost obléknout reprezentační dres a poměřit své síly s vrstevníky na mezinárodním fotbalovém turnaji v Portugalsku. Díky 263 dárcům, kteří společně přispěli více než 284 tisíci korun, se cesta uskutečnila. A český tým se podle organizátorů vrátil s krásným druhým místem. Pro kluky to nebyl jen sportovní úspěch, ale také zkušenost, že jejich úsilí a schopnosti mohou obstát v mezinárodní konkurenci.
  • Solidarita, která zachránila dětem prázdniny – Když v létě 2026 desítkám dětí z dětských domovů na poslední chvíli zrušili plánované tábory, mnohé už měly sbalené kufry a těšily se na odjezd. Místo prázdninového dobrodružství přišlo velké zklamání. Tomáš Slavata a platforma Blíž domovu proto ve spolupráci se Znesnáze21 rychle spustili mimořádnou sbírku. Solidarita veřejnosti byla obrovská. Celkem 2 768 dárců přispělo více než 3,18 milionu korun. Podle organizátorů se díky následné pomoci nakonec podařilo zajistit letní pobyty všem dětem z postižených domovů.

Každý z těchto příkladů představuje jinou potřebu. Společné mají to, že pomoc směřovala na předem určený účel. Dárci tedy nemuseli hádat, co by se dětem mohlo hodit, ale podpořili konkrétní potřebu domova a dětí.

Tento přístup má význam i pro samotné dětské domovy. Nemusejí pouze přijímat to, co jim někdo nabídne, ale mohou aktivně hledat podporu pro vlastní projekty. Ať už jde o vybavení, vzdělávání, nebo zážitky, které by jinak byly obtížně dostupné.

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Změna pohledu na život v dětských domovech

Blíž domovu má ještě jeden důležitý cíl. Vedle zprostředkování pomoci chce veřejnosti přiblížit život v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní péče. Mnoho lidí totiž nemá osobní zkušenost s tím, jak tato zařízení fungují, jak vypadá každodenní práce vychovatelů nebo s jakými problémy se děti a mladí lidé potýkají.

Součástí platformy jsou také rozhovory s řediteli dětských domovů a výchovných ústavů. Přibližují každodenní život zařízení, jejich úspěchy, zkušenosti zaměstnanců i překážky, které musejí překonávat. Cílem není vytvářet idealizovaný obraz ústavní péče ani zastírat její problémy. Důležité je ukazovat skutečné příběhy a umožnit veřejnosti lépe porozumět lidem, kteří v tomto prostředí žijí a pracují.

Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Kdo je Tomáš Slavata?

  • Tomáš Slavata je triatlonista a filantrop, který v mládí poznal složité rodinné poměry a jeho osobní zkušenosti se později promítly do práce s dětmi, které nemají jednoduchý start do života.
  • V 21 letech se navíc ujal výchovy synů své sestry, kteří byli kvůli její drogové závislosti umístěni do dětského domova.
  • Dlouhodobě se snaží ukazovat, že sport není jen o výkonech a medailích. Může děti naučit vytrvalosti, spolupráci, překonávání překážek a pomoci jim získat sebevědomí.
  • V roce 2010 se podílel na založení projektu Atletika Řepy při pražské Základní škole Jana Wericha. Věnuje se také organizování sportovních akcí pro děti, včetně série Slavata Triatlon Tour, která propojuje mladé sportovce z různých sociálních prostředí.

Ocenění:

  • 2011 cena Mezinárodního olympijského výboru v kategorii Sport a sociální odpovědnost
  • 2020 cena #BeActive Local Hero, kterou uděluje Evropská komise lidem podporujícím sport ve svých komunitách
  • 2025 Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Zájemci se mohou s dalšími projekty na podporu dětí ze znevýhodněného prostředí seznámit také prostřednictvím Slavatových webových stránek.

Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět

Slavní, o kterých se mluví.

O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou...

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...

Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet

Karissa Collinsová

Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...

Zhubla 60 kilo a byla bez domova. Jak žije Dominika z Extrémních proměn?

Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na...

Dominika Vymazalová zhubla v Extrémních proměnách 60 kilogramů a svou váhu si drží i po dvou letech. V životě si ale prošla mnohem těžšími zkouškami než hubnutím. Zažila toxický vztah, ocitla se bez...

Missky i modelové v politice. Kdo vyměnil přehlídková mola za politickou moc?

Osobností s mnoha talenty je Tanja Karpela. V mládí se živila jako modelka...

Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom...

9. listopadu 2026  11:31

Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc

Ve spolupráci
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Jak pomáhat dětským domovům? Nejde jen o další hračky nebo oblečení, děti mnohdy potřebují doučování, zážitky, odbornou pomoc nebo někoho, kdo dětem věnuje svůj čas. Je pro nás důležité, aby podpora...

9. listopadu 2026

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

9. listopadu 2026  8:06

Ani na podzim se nevzdávejte ženskosti. Noste šaty a vrstvěte

Luxusní hedvábné šaty v jedinečném koňakovém odstínu přinesou podzimnímu...

Ani chladnější počasí ženskost nezastaví! Šatů ani sukní se nemusíte vzdát jen proto, že už venku není léto. Jen je noste chytře.

9. listopadu 2026  4:30

Extra péče o rty. Čeho se na podzim vyvarovat a co naopak pomůže?

Ilustrační snímek

Tentokrát se zaměříme na rty. Proč? Aby byly dokonalé, nebolely, nepálily a ještě šly s dobou. Podzimní péče má svá specifika, pojďme se na ni podívat.

9. listopadu 2026  4:30

Čistíte si zuby dvakrát denně? Proč to pro zdravý úsměv nemusí stačit

Advertorial
Ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 využívá cílený proud...

Podívejte se na svou dlaň. Právě tak velkou plochu může v ústech zabírat skrytý zánět dásní. Během života se s tímto problémem potýká 80 až 90 % dospělých (1), přesto jeho počáteční příznaky snadno...

9. listopadu 2026

Týdenní horoskop od 9. listopadu: Lev uspěje, Štír konečně pochopí své chyby

Ilustrační fotografie

Pondělní novoluní ve Štíru otevírá týden, kdy se mnohé změní v komunikaci s blízkými. Štíři konečně pochopí, proč narážejí na stejné potíže, a ostatní znamení se naučí lépe naslouchat. Někoho čekají...

9. listopadu 2026

Příběh Jolany: Manžel se rozhodl nestárnout. Chce být borec, ale je k smíchu

ilustrační snímek

S mužem jsme spolu pětadvacet let. Přečkali jsme rekonstrukci bytu, dospívání dvou dcer i různá období, kdy se nám v práci úplně nedařilo. Vždycky jsem obdivovala jeho klid a takový ten chlapský...

9. listopadu 2026

Ležela jsem v rakvi a zlomila si obratle. Herectví je brutální nálož, líčí Vica Kerekes

Premium
Vica Kerekes

Herectví má blízko k psychologii. Člověk při něm zkoumá nejen své postavy a jejich motivace, ale někdy i sám sebe. Herečka Vica Kerekes o životě hodně přemýšlí, přesto se v mnoha věcech řídí...

9. listopadu 2026

Dětská obezita začíná nenápadně. Těchto 10 chyb rodiče často přehlížejí

ilustrační snímek

Dětská obezita není jen otázkou kilogramů navíc. Může ovlivnit zdraví, sebevědomí i vztahy s vrstevníky. Dobrou zprávou je, že mnoha problémům lze předcházet už od útlého věku. A začít by měli...

9. listopadu 2026

Češi jsou v exekucích za 535 miliard. Výše dluhů letí vzhůru, nejčastěji to je za mobil

Premium
ilustrační snímek

V Česku je v exekuci přes 586 tisíc lidí. Dalších téměř 350 tisíc dospělých má dluhy po splatnosti, tedy nevyrovnali své závazky včas a už jim nabíhají penále.

9. listopadu 2026

Proč prudce klesá porodnost? A kdy je nejlepší mít dítě? Profesor Krofta vypráví

Premium
Ladislav Krofta, ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

Kluci se bojí odmítnutí a kvůli sociálním sítím se už ani nepotřebují seznamovat, tvrdí profesor Ladislav Krofta. Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí v rozhovoru pro magazín...

8. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.