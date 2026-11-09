Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc

Jaká pomoc je skutečně účinná? Ta přímá...
Pokud chcete pomoci dětem z dětského domova, můžete podpořit konkrétní domov nebo věnovat oblečení a hračky. Je to ale přesně to, co děti potřebují? Co když by konkrétnímu domovu mnohem více pomohlo vybavení učebny, doučování matematiky nebo dobrovolník, který děti naučí něco nového?
Právě na těchto otázkách stojí český projekt Blíž domovu, který se snaží propojit dobrovolníky přímo s dětskými domovy, výchovnými ústavy a dalšími zařízeními po celé České republice. Nejde jenom o to shromáždit co nejvíce darů, ale najít pomoc, která má pro konkrétní zařízení a děti skutečný význam.
„Cílem platformy je, aby si časem dětské domovy samy spravovaly své sbírky, komunikovaly s dárci a my byli jenom supportem v kritických situacích. Velmi si přejeme, aby dárci a domovy spolu přirozeně komunikovali,“ vysvětlil jeden z jejích zakladatelů, český triatlonista Tomáš Slavata v rozhovoru pro deník.cz. „Tím, že posilujeme regionální propojení, dárci mohou sami nahlédnout do fungování dětského domova, kde chtějí pomáhat. Je pro nás důležité, aby podpora šla do domova přímo,“ doplnil.
Za projektem stojí trojice přátel. Vedle Tomáše Slavaty je to též Petra Režná, která má dlouholeté zkušenosti z neziskového sektoru, a Petra Volková, jež se věnuje práci s dětmi a sportovním aktivitám. Spojily je dlouholeté zkušenosti s pomocí dětem, znalost prostředí ústavní péče a přesvědčení, že mezi dárci a dětskými domovy může vzniknout mnohem bližší vztah než při běžném jednorázovém darování.
Pomáhat lze i bez peněz
Jednou z nejzajímavějších myšlenek projektu Blíž domovu je, že pomoc nemusí mít jenom finanční podobu.
Pro mnohé zájemce tak může být osobní zapojení cestou, jak pomáhat, i když nemají k dispozici velkou částku peněz. Někdy stačí několik hodin volného času, ochota podělit se o zkušenosti nebo schopnost, která může být pro děti a vychovatele velmi užitečná.
Každý člověk má totiž něco, co může nabídnout. Někdo dokáže opravit nábytek, jiný učí cizí jazyky, rozumí počítačům, rád sportuje, maluje nebo hraje na hudební názor, případně má zkušenosti s určitou profesí. Dětské domovy často hledají kadeřníky, kteří by děti ostříhali. Nebo zahradníky, kteří by jim pomohli se zahradou. Doučovatele odborných předmětů či jenom parťáka na výlet nebo procházku.
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České republice propojuje dárce s konkrétními dětskými domovy a dalšími ústavními zařízeními. Dárci nepořizují dětem „obecné“ dárky, ale pomáhají pokrýt to, co doopravdy dětský domov v tu chvíli reálně potřebuje.
Jak projekt funguje?
Aktuální potřeby každého dětského domova se liší. Někde potřebují opravit vybavení, jinde shánějí pomůcky pro vzdělávání, sportovní potřeby nebo peníze na aktivity, které dětem umožní získat nové schopnosti a zkušenosti.
Dětské domovy tak mohou prostřednictvím platformy získat nejenom finanční prostředky a materiální dary na to, co doopravdy potřebují, ale také hledat také dobrovolníky, odborníky či lidi ochotné věnovat svůj čas.
Samotný provoz projektu Blíž domovu je podle jeho zakladatelů financován ze soukromých zdrojů a transparentnost finančních sbírek je zajištěna díky podpoře Znesnaze21.
Postup:
Na www.blizdomovu.cz najdete přehled sbírek, podle toho, co preferujete. Materiální, finanční nebo dobrovolnictví. Zároveň si můžete vyfiltrovat region, který Vám je blízký. V případě, že i Vy jako dárce, chcete nabídnou materiální pomoc nebo svoji dovednost. Stačí se zaregistrovat a nabídnout domovům svoje služby. V sekci sbírky naleznete i všechny sbírky, které již byly splněné.
Příklady pomoci
Podle Tomáše Slavaty se například podařilo pro Dětský domov Valašské Meziříčí zprostředkovat pomoc vychovatelům v zařízení, kde žijí také neslyšící děti, aby si osvojili základy znakového jazyka a mohly s dětmi komunikovat.
Dětský domov v Havířově hledal někoho, kdo by naučil paní vychovatelky základům keramiky, aby mohly s dětmi tvořit.
Výzev dětských domovů si všimli i firmy a podnikatelé, kteří nabídli domovům své služby kosmetičky pro dospívající dívky, nabídku bílé techniky nebo firemní nové cestovní tašky, které děti mohou využít na svých výletech.
Tomáš Slavata, Petra Režná a Petra Volková. Jméno Tomáše Slavaty je s pomocí dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin spojeno už více než dvě desetiletí.
Jak se zapojit?
Zájemci mohou na webu Blíž domovu vyhledat konkrétní dětský domov, prohlédnout si jeho aktuální potřeby nebo nabídnout vlastní pomoc. Nemusejí přitom začínat velkým finančním darem. Mohou přispět na vybranou sbírku, nabídnout materiální vybavení, odborné znalosti nebo svůj čas.
Jaké dětské sny už pomohli dárci splnit?
Za každou sbírkou se skrývá konkrétní příběh. Někdy jde o první krok k vysněnému povolání, jindy o cestu za mořem, které děti dosud znaly jen z obrázků, nebo o příležitost reprezentovat Českou republiku v zahraničí.
- První krok k vysněnému povolání – Sedmnáctiletý Tomáš z dětského domova v Lipové u Šluknova sní o tom, že se stane profesionálním kadeřníkem a barberem. Už dnes trénuje na kamarádech z domova, které zdarma stříhá. Díky dárcům se pro něj podařilo vybrat přes 20 tisíc korun na kvalitnější strojky a další vybavení, které mu pomůže při studiu i na cestě k budoucímu povolání.
- Poprvé v životě vidět moře – Pro mnoho dětí je dovolená u moře běžnou součástí prázdnin. Pro děti z dětských domovů v Liptále, Poličce nebo Tisé to byl dlouho jen sen. Díky dárcům se však podařilo vybrat na jednotlivé pobyty statisíce korun a přání se začala plnit. V Poličce si děti navíc užily tanečně zaměřený tábor v Chorvatsku, zatímco z Tisé vyrazila první skupinka dětí až do Tuniska.
- Splněný sen malých fotbalistů – Deset chlapců z různých dětských domovů dostalo příležitost obléknout reprezentační dres a poměřit své síly s vrstevníky na mezinárodním fotbalovém turnaji v Portugalsku. Díky 263 dárcům, kteří společně přispěli více než 284 tisíci korun, se cesta uskutečnila. A český tým se podle organizátorů vrátil s krásným druhým místem. Pro kluky to nebyl jen sportovní úspěch, ale také zkušenost, že jejich úsilí a schopnosti mohou obstát v mezinárodní konkurenci.
- Solidarita, která zachránila dětem prázdniny – Když v létě 2026 desítkám dětí z dětských domovů na poslední chvíli zrušili plánované tábory, mnohé už měly sbalené kufry a těšily se na odjezd. Místo prázdninového dobrodružství přišlo velké zklamání. Tomáš Slavata a platforma Blíž domovu proto ve spolupráci se Znesnáze21 rychle spustili mimořádnou sbírku. Solidarita veřejnosti byla obrovská. Celkem 2 768 dárců přispělo více než 3,18 milionu korun. Podle organizátorů se díky následné pomoci nakonec podařilo zajistit letní pobyty všem dětem z postižených domovů.
Každý z těchto příkladů představuje jinou potřebu. Společné mají to, že pomoc směřovala na předem určený účel. Dárci tedy nemuseli hádat, co by se dětem mohlo hodit, ale podpořili konkrétní potřebu domova a dětí.
Tento přístup má význam i pro samotné dětské domovy. Nemusejí pouze přijímat to, co jim někdo nabídne, ale mohou aktivně hledat podporu pro vlastní projekty. Ať už jde o vybavení, vzdělávání, nebo zážitky, které by jinak byly obtížně dostupné.
Změna pohledu na život v dětských domovech
Blíž domovu má ještě jeden důležitý cíl. Vedle zprostředkování pomoci chce veřejnosti přiblížit život v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní péče. Mnoho lidí totiž nemá osobní zkušenost s tím, jak tato zařízení fungují, jak vypadá každodenní práce vychovatelů nebo s jakými problémy se děti a mladí lidé potýkají.
Součástí platformy jsou také rozhovory s řediteli dětských domovů a výchovných ústavů. Přibližují každodenní život zařízení, jejich úspěchy, zkušenosti zaměstnanců i překážky, které musejí překonávat. Cílem není vytvářet idealizovaný obraz ústavní péče ani zastírat její problémy. Důležité je ukazovat skutečné příběhy a umožnit veřejnosti lépe porozumět lidem, kteří v tomto prostředí žijí a pracují.
Kdo je Tomáš Slavata?
Ocenění:
Zájemci se mohou s dalšími projekty na podporu dětí ze znevýhodněného prostředí seznámit také prostřednictvím Slavatových webových stránek.