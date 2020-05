Probuďte v dětech touhu po vědě(ní). Prospějete jim i science centrům

Matematika, fyzika, chemie, přírodopis, vlastivěda, prvouka... předměty samy o sobě za to nemůžou, jestli je děti milují, nebo nenávidí, jestli jimi proplouvají se samými jedničkami, nebo s odřenýma ušima. I z neoblíbeného předmětu se může stát koníček a třeba budoucí profese, a to nejen prostřednictvím nadšeného a šikovného pedagoga, ale také díky osobní zkušenosti a neobvyklému zážitku.

Vyzkoušet si na vlastní kůži, jak funguje gravitace, akustika nebo třeba kladka či nakloněná rovina, zjistit, z čeho se skládají planety, jak vzniká tornádo či jak funguje elektrický výboj, přitom si pohrát úměrně svému věku a všechno si naživo „osahat“. To všechno se dá zažít v některém ze science center či planetárií po celé České republice.

Dlouhé týdny karantény i jim způsobily ekonomické problémy a milionové ztráty, ale už se zase otevírají a dychtivě vyhlížejí návštěvníky, kteří jim mají pomoci zpátky na nohy.

Za záchranu tří nejohroženějších science center (iQlandie v Liberci, Světa techniky v Ostravě a Techmanie v Plzni) bojují i přední čeští vědci a technici, kteří natočili výzvu, ve které žádají instituce a veřejnost, aby je nenechali padnout.



„Science centra jsou klíčová pro získávání dalších generací kvalifikovaných a nadšených lidí pro vědu, výzkum a inovace, a tím i pro pokročilou ekonomiku. Taková věc se buduje dlouho, zničit se ale může během chvilky,“ připomíná předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.



Podle ředitele Hvězdárny a planetária Brno a člena Senátu Parlamentu České republiky Jiřího Duška, který na svém youtube kanále zveřejnil zmíněné video, by přitom na záchranu science center nyní stačila investice v řádu několika jednotek milionů korun nebo systémová podpora zajišťující návštěvnost školních skupin.

„Je naprosto nutné, aby ta centra přežila, protože lidé, kteří tam pracují, jsou odborníci. Když je ztratíme, tak centra nebudou mít žádný vliv na další rozvoj vzdělanosti,“ varuje známý český astronom Jiří Grygar.

Kam s dětmi vyrazit v nejbližších dnech?

Techmania Plzeň, expozice Vodní svět

Techmania Plzeň otevírá za speciálních hygienických podmínek 2. června expoziční prostory a 3D Planetárium. Provoz bude upraven tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi návštěvníky a na každého stále připadalo minimálně 20 m2 expoziční plochy. U vstupu bude instalována kamera s termovizí, která upozorní na zvýšenou teplotu přicházejícího návštěvníka či zaměstnance Techmanie. Kamera zároveň slouží jako první a nový exponát, který objasňuje princip termovize a jejího možného použití při identifikaci nemocí. Podpořit centrum lze i zakoupením permanentek či členství v Techmania Klubu nebo finančním darem.



Liberecké science centrum iQLANDIA.

iQPARK a iQLANDIA Liberec otevírají 1. respektive 5. června a mimo jiné jsou zde na červen a červenec připraveny zážitkové dny a příměstský tábor pro žáky prvního a druhého stupně základní školy s teambuildingovými aktivitami pod vedením zkušených lektorů, zábavnými soutěžemi a hravým bádáním v laboratoři, starší školáci si mohou vyzkoušet práci na strojích v chytré dílně (3D tiskárny, laserová řezačka, plotr), programování robotů i práci se dřevem. Vše samozřejmě za zvýšených hygienických standardů. Pomoci lze i předplacením vstupenek v různých cenových relacích.

Malý svět techniky U6

V Malém světě techniky U6 a Velkém světě techniky v ostravských Dolních Vítkovicích už mají otevřeno od poloviny května ve zvláštním režimu: od pondělí do čtvrtka jsou pouze komentované prohlídky po předchozí rezervaci, běžný provoz včetně Landek Parku je pak v pátek, sobotu a neděli. Během odstávky vzniklo ve Světě techniky několik novinek jako Chytrý klubík, online doučování, komentované prohlídky Světem techniky nebo dokončení nové interaktivní výstavy motorek Grand Prix. I zde se dodržují minimální rozestupy a pravidelná dezinfekce kritických míst.

Den dětí se bude v Dolních Vítkovicích letos slavit už v sobotu 30. května. Velký svět techniky chystá kromě stálé expozice také speciální vědecký kvíz zvaný Vědatlon s jednotlivými stanovišti napříč expozicemi. Nebudou chybět bláznivé pokusy ani film o dinosaurech v 3D kině. V Malém světě techniky U6 odhalí děti tajemství technických vynálezů, vyzkouší si život na lodi, vázání uzlu i videomapping.

Planetárium Praha

Od soboty 16. května má otevřeno také Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna i Hvězdárna Ďáblice. Po celý květen a červen přitom mají děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. Na co se těšit? Třeba na pohádky i pořady pro dospělé, prohlídku lunárního modulu Apolla 11 nebo na pozorování dalekohledy.

Na stránkách Planetum.cz si také můžete od 29. 5. vytisknout nebo stáhnout sešit Poznávej planetu Zemi se zábavnými a naučnými úkoly, které se dají plnit doma i v přírodě, a užít si tak Den dětí nebo třeba víkend trochu jinak. V plánu jsou také příměstské tábory.



Další tipy: V pondělí 25. se otevřelo také brněnské VIDA! Science centrum, otevřeno má také Hvězdárna a planetárium Brno, od 19. května můžete navštívit expozice Národního technického muzea v Praze, od 12. května Technické muzeum Tatra Kopřivnice a další místa, kde se poznání potkává se zábavou.