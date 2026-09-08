Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed

Autor:
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se dopouštějí výchovných ponaučení, které jako malí sami z duše nenáviděli. Co neříkat svým synům a dcerám školou povinným jsme probrali s psycholožkou Šárkou Mikovou.
Část 1/10
Ilustrační snímek

Učíš se pro sebe, ne pro mě!

Možná si sami pamatujete, jak těžko vám bylo nad knihami s látkou, která vám ne a ne vlézt do hlavy. V tu chvíli vám rodičovské „knížecí“ rady nejen že nepomáhaly, ale ještě přitěžovaly. Co si o této hlášce myslí psycholožka Šárka Miková, autorka Teorietypu.cz a také knihy Stres: Proč zpomalit nestačí?

„Tato věta je v principu pravdivá, jenže dítěti příliš nepomůže. Zvlášť ty mladší se neučí kvůli vzdálené představě své budoucnosti. Potřebují mnohem konkrétnější důvod, strukturu a někdy i naši podporu,“ upozorňuje.

Podle ní navíc tuto větu často říká rodič ve chvíli, kdy předtím známky a učení sám intenzivně kontroloval. „Dítě pak dostává rozporuplnou zprávu: výsledky rodiče zjevně hodně zajímají, ale když se nedaří, najednou je to jen jeho věc,“ dodává terapeutka.

Retro s aktovkou na zádech. Pošlete své foto ze školních let a vyhrajte knihu

Co říct místo toho: „Je to tvoje škola a postupně za ni budeš přebírat víc odpovědnosti. Já ti můžu pomoct, když budeš potřebovat, ale učit se za tebe nemůžu.“

Můžete také nabídnout pomoc: „Co dnes potřebuješ udělat a s čím případně chceš pomoct?“



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí

Bílkoviny

Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....

KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo

Známé tváře v dobách, kdy sedávaly ve školních lavicích

Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...

Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru

Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...

Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost

Penny je opravdu půvabná.

Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...

Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...

Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed

ilustrační snímek

Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...

8. září 2026

Rakovina se studentce Šárce vrátila. Pak se podle ní stal zázrak

Náročná léčba se podepsala i na Šárčině vzhledu. Kvůli chemoterapii přišla o...

Na preventivní gynekologickou prohlídku šla Šárka s pocitem, že je všechno v pořádku. O pár týdnů později si ale vyslechla diagnózu rakoviny děložního čípku. Když už se zdálo, že náročnou léčbou...

8. září 2026

Nebojte se říct si o pomoc. Jak pečovat o blízkého a neztratit sami sebe

ilustrační snímek

Představte si, že vážně onemocní někdo z vašich nejbližších. Někdo, koho nade vše milujete. Najednou už nic není jako dřív. Přijde strach a nejistota, vynoří se spousta otázek. A vy se soustředíte na...

8. září 2026

Mají čtrnáct dětí. Do auta se nevejdou a za jídlo dají milion ročně

Shay Barbee

Čtyřiačtyřicetiletá Shay Barbee z USA má čtrnáct dětí, všechny jsou její vlastní a nikdy nepomyslela na to, že tak početná rodina není dobrý nápad. Je to její splněný sen. A to i přes fakt, že nemá...

7. září 2026  8:31

Kolik stojí montessori nebo waldorf? Která škola je pro vaše dítě ta pravá?

Sdílení v kruhu místo sezení v lavicích. Ranní setkávání pomáhá dětem naladit se na společný den a rozvíjí jejich komunikační dovednosti.

Vybrat pro dítě tu správnou školu nebo školku je dnes pro rodiče tak trochu hlavolam. Nabídka je pestrá a z letáků na vás vyskakují samá krásná slova o respektu, průvodcích a vnitřní motivaci. Jaký...

7. září 2026

Vagina se čistí sama. Jak správně pečovat o intimní partie

ilustrační snímek

Myslíte si, že čím důkladnější intimní hygiena, tím lépe? Právě přehnaná péče může narušit přirozené prostředí citlivých partií. Přečtěte si, proč není dobré používat běžný sprchový gel, jak často se...

7. září 2026

Týdenní horoskop: Býkům se zlepší finance, Váhy jsou blízko vítězství

ilustrační snímek

Druhý zářijový týden přinese pracovní bilancování, finanční úlevu i chvíle, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Zatímco Býkům se může ulevit v penězích a Vahám se otevře cesta k cíli, jiná...

7. září 2026

Vyslyšte volání divočiny. Safari móda je o rovnováze, patří i do ulic

Ilustrační snímek

Safari styl je letos na pomyslném žebříčku popularity hodně vysoko. Oblékněte zemité odstíny, přírodní materiály i utility kousky a hoďte se do pohodlného a zároveň stylového módu. Uplatní se i v...

7. září 2026

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

7. září 2026

Příběh Tomáše: Dcera má fotky na placené platformě. Kde jsem jako otec selhal?

ilustrační snímek

Nikdy bych si nemyslel, že budu kvůli své čerstvě dospělé dceři tak šílet, ale pravda je taková, že jsem v koncích a nevím si rady. Moje holčička se ukazuje za peníze cizím chlapům a já se s tím...

7. září 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Houby jsou nebezpečnější než zmije. Mléko může otravu zhoršit, líčí toxikoložka

Premium
Kateřina Kotíková působí v Toxikologickém informačním středisku ve Všeobecné...

Při procházce lze v lese narazit na houby i na zmiji. Překvapivě ale otrava houbami může mít fatálnější následky. „Uštknutí ve většině případů nezpůsobuje závažnější příznaky, navíc ne při každém...

7. září 2026

Trápí vás nafouklé břicho? Toto může být příčinou

ilustrační snímek

Nafouklé břicho, pocit plnosti a nepříjemné pnutí dokážou pořádně potrápit. Plynatost přitom často souvisí s tím, co jíme a pijeme, ale také s tím, jakým způsobem jídlo konzumujeme. Které potraviny...

6. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×