Přestože žijeme v jednadvacátém století, mnozí rodiče s dětmi hovory o sexu nepěstují. Nebo se omezí na vysvětlení principu včeliček a kytiček někdy v předškolním věku a myslí si, že mají splněno. Ale to je jen začátek, na němž by se mělo stavět. Nikdo kompetentnější to za nás totiž neudělá.

Studie ukázala, že sexuální výchova hraje stěžejní roli v tom, jak se děti zajímají o pornografii i jak zareagují při případném setkání se sexuálním agresorem v online světě.