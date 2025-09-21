Jak reagovat, když přistihnete dítě u porna? Zákaz nefunguje, tvrdí psycholožka

Psycholožka Radka Kůřilová | foto: Shutterstock

Jakub Hlaváč
  20:00
Žijeme a vychováváme děti v paralelním světě fyzické a virtuální reality. Psycholožka Radka Kůřilová v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES nejen rodičům a učitelům radí, jak být co nejlepším průvodcem online prostorem.

Mám dvě malé děti a občas je do online světa pustím. Jsou v pasti?
Podobně, jako jste nebo nejste v pasti vy. Rodiče jsou vzorem i v online světě. Děti jsou oproti dospělým zranitelnější, nemají naše zkušenosti a schopnosti. Nedokážou si racionálně říct, že by si měly nějaká lákadla odříct. Generace dnešních rodičů jim s tím musí zkusit pomoci, jakkoliv je to těžké. Řada z nich v té situaci nikdy nebyla, první telefony si pořizovali někdy v pubertě a internet byl v začátcích.

Co je tedy má role, jak pomůžu?
Můžete být průvodcem online světem. Důležité je mluvit o rizicích a zároveň zkusit děti navést na pozitivní věci, které v mobilech a na počítačích mohou najít. Je to hodně o tom, jak moc rodiče sami chtějí tématu rozumět a snažit se ho pochopit.

Začínat sexuální výchovu ve třinácti je fakt pozdě. Kdy je včas? Ve školce.

