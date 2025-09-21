Mám dvě malé děti a občas je do online světa pustím. Jsou v pasti?
Podobně, jako jste nebo nejste v pasti vy. Rodiče jsou vzorem i v online světě. Děti jsou oproti dospělým zranitelnější, nemají naše zkušenosti a schopnosti. Nedokážou si racionálně říct, že by si měly nějaká lákadla odříct. Generace dnešních rodičů jim s tím musí zkusit pomoci, jakkoliv je to těžké. Řada z nich v té situaci nikdy nebyla, první telefony si pořizovali někdy v pubertě a internet byl v začátcích.
Co je tedy má role, jak pomůžu?
Můžete být průvodcem online světem. Důležité je mluvit o rizicích a zároveň zkusit děti navést na pozitivní věci, které v mobilech a na počítačích mohou najít. Je to hodně o tom, jak moc rodiče sami chtějí tématu rozumět a snažit se ho pochopit.
Začínat sexuální výchovu ve třinácti je fakt pozdě. Kdy je včas? Ve školce.