Nejen Agatha Christie. Krimi psala i dětská autorka či Češka popravená nacisty

Celý život tlumočil složitou řeč vědy do srozumitelného jazyka. Před rokem však psychiatrovi Cyrilu Höschlovi zasáhlo do života kruté neurologické onemocnění. Vzácný typ multisystémové atrofie. Je...

Příběh Petra: Moje manželka ignoruje domácí práce. Nevaří, neuklízí, nepere

Brali jsme se po docela krátké známosti. Čekali jsme tehdy naše první dítě a oběma nám už bylo dost přes třicet, tak jsme to moc neřešili a šlápli do toho. Nastěhovali jsme se do bytu po babičce mojí...