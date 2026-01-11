Deprese tiše rozkládá vztahy
Odborníci upozorňují na složitou interakci mezi depresí, sexuální dysfunkcí a kvalitou partnerského vztahu. Deprese často vede k poklesu sexuální touhy a zájmu o intimitu. Podle odborníků může depresivní stav způsobit ztrátu zájmu o aktivity, které byly dříve příjemné. Z těchto aktivit je sex na jednom z předních příček. To může logicky vést k frustraci a napětí mezi partnery.
„Deprese vytváří mlhu kolem nás, která nám neumožňuje vidět nebo cítit jasně, což může způsobit, že máme pocit, že nás nikdo nemiluje a že my sami nemáme energii milovat a dávat, nebo se cítíme celkově otupělí a odpojení,“ vysvětluje licencovaná psychoterapeutka Abbey Sangmeisterová.
Deprese proto může ovlivnit náš život a vztahy velice složitým způsobem. Problémy v romantických vztazích pak mohou být zdrojem hlubokého smutku a pocitů viny. Při depresích můžeme mít pocit, že jsme se od partnera „odmilovali“ nebo už nám na něm nezáleží tolik jako dřív.
|
Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu
Může také ovlivnit schopnost otevřeně komunikovat o našich sexuálních potřebách a přáních. Nedostatek komunikace může vést k neporozumění a zhoršení vztahu. Odborníci zdůrazňují důležitost otevřeného dialogu mezi partnery, aby se těmto problémům předešlo.
„Deprese ovlivňuje myšlení, náladu, sebeúctu a energii, což často způsobuje zvýšený konflikt a izolaci ve vztazích,“ upozorňuje odbornice na vztahy, doktorka Susan Trotterová.