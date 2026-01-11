Deprese v ložnici ničí výkon i touhu. Řešením je otevřenost i správná medikace

Deprese je závažné duševní onemocnění, které ovlivňuje nejen jednotlivce, ale i jeho okolí. Když jeden z partnerů trpí depresí, může to mít zásadní dopad na sexuální život páru. Jak se vyhnout nežádoucímu snížení libida zapříčiněným užíváním antidepresiv a jak si sex i přes těžkosti, které deprese přináší, pořád užívat?
Deprese tiše rozkládá vztahy

Odborníci upozorňují na složitou interakci mezi depresí, sexuální dysfunkcí a kvalitou partnerského vztahu. Deprese často vede k poklesu sexuální touhy a zájmu o intimitu. Podle odborníků může depresivní stav způsobit ztrátu zájmu o aktivity, které byly dříve příjemné. Z těchto aktivit je sex na jednom z předních příček. To může logicky vést k frustraci a napětí mezi partnery.

„Deprese vytváří mlhu kolem nás, která nám neumožňuje vidět nebo cítit jasně, což může způsobit, že máme pocit, že nás nikdo nemiluje a že my sami nemáme energii milovat a dávat, nebo se cítíme celkově otupělí a odpojení,“ vysvětluje licencovaná psychoterapeutka Abbey Sangmeisterová.

Deprese proto může ovlivnit náš život a vztahy velice složitým způsobem. Problémy v romantických vztazích pak mohou být zdrojem hlubokého smutku a pocitů viny. Při depresích můžeme mít pocit, že jsme se od partnera „odmilovali“ nebo už nám na něm nezáleží tolik jako dřív.

Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu

Může také ovlivnit schopnost otevřeně komunikovat o našich sexuálních potřebách a přáních. Nedostatek komunikace může vést k neporozumění a zhoršení vztahu. Odborníci zdůrazňují důležitost otevřeného dialogu mezi partnery, aby se těmto problémům předešlo.

„Deprese ovlivňuje myšlení, náladu, sebeúctu a energii, což často způsobuje zvýšený konflikt a izolaci ve vztazích,“ upozorňuje odbornice na vztahy, doktorka Susan Trotterová.



