Zapomeňte proto letos na nudné ponožky, sprchové gely nebo lapače prachu. Přinášíme vám rozsáhlý přehled a tipy na dárky pro všechny typy tatínků, které jim vykouzlí skutečnou radost. Od drobných užitečných pozorností až po originální nápady pro ty, kteří tvrdí, že vůbec nic nechtějí.
Kdy je Den otců 2026 a proč tento svátek získává na významu?
V Česku slavíme Den otců tradičně třetí červnovou neděli, pro letošní rok 2026 tak připadá na 21. června. Historie tohoto svátku sahá až do USA na začátek 20. století, ale v českém prostředí se výrazněji prosazuje až po roce 1989.
Podle marketingových průzkumů i odborníků na rodinu význam tohoto dne raketově roste. Muži se dnes daleko více zapojují do péče o děti, běžně využívají rodičovskou dovolenou a kladou důraz na aktivní otcovství. A s tím se mění i to, co si tátové k svátku skutečně přejí. Evropské průzkumy mluví jasně: na plné čáře vyhrává společně strávený čas, zážitky a praktické dárky, které mají reálné využití. Muži zkrátka oceňují užitečnost a silné emoce.
Velký přehled: Tipy na dárky pro každého tátu podle zájmů
Každý táta je originál. Jeden nedá dopustit na vůni zapáleného dřevěného uhlí, druhý tráví víkendy v garáži a třetí nejraději objevuje taje moderních technologií. Rozdělili jsme dárky do přehledných kategorií, abyste snadno našli to pravé podle jeho zájmů a vašeho rozpočtu.
1. Pro tátu, který je nekorunovaným králem grilu
Miluje rodinné oslavy, zahradní barbecue a přípravu masa? Tady vedle nešlápnete.
- Do 500 Kč: Přesný digitální teploměr na maso, sada výběrového koření na steaky, nebo masivní grilovací rukavice, které ochrání před žárem.
- Do 2000 Kč: Grilovací sada nářadí v elegantním hliníkovém kufříku, pizza kámen na gril pro dokonale křupavé těsto, nebo poctivá litinová pánev.
- Luxusní dárky: Chytrý bezdrátový teploměr propojený s telefonem, nebo prémiový gril a rotisserie sada na rožnění.
2. Pro milovníka piva a dobrého moku
Pivo k českému létu patří a pro tatínky gurmány existuje celá řada skvělých možností, jak je potěšit.
- Oblíbené nápady: Pivní sklenice s vlastním gravírovaným jménem, domácí minipivovar, ze kterého si sám doma uvaří první vlastní várku, nebo předplatné pivního klubu, který mu každý měsíc doveze domů řemeslné speciály z minipivovarů.
3. Pro kutila, který nenechá žádný šroubek povolený
Tráví každou volnou chvíli v dílně a neustále doma nebo na zahradě něco vylepšuje?
- Praktické vychytávky: Kvalitní multifunkční nářadí, kompaktní aku šroubovák, přesný laserový metr, přehledný organizér na nářadí a spojovací materiál nebo chytrý lokátor na klíče, aby už nikdy nehledal klíče od dílny.
4. Pro technologické nadšence a řidiče
Pokud si váš tatínek potrpí na moderní hračky, elektroniku nebo miluje rychlá kola, zaměřte se na užitečné trendy.
- Moderní dárky 2026: Chytrý přenosný reproduktor, bezdrátová sluchátka s potlačením hluku, mini projektor na domácí kino, chytrá domácí meteostanice, nebo kvalitní autokamera s vysokým rozlišením a bezdrátová diagnostika OBD do auta.
5. Pro sportovce a outdoorového cestovatele
Je táta pořád v pohybu, na kole, na horách nebo pod stanem?
- Vybavení do přírody: Špičková outdoorová termoska, kvalitní skládací nůž, lehká hamaka pro pohodlné přespání mezi stromy, masážní pistole na unavené svaly po výkonu nebo sportovní hodinky.
Proč letos vsadit na zážitek místo další věci do šuplíku?
Materiální věci mají jednu nevýhodu – po čase zevšední. Nový svetr se zničí, elektronika časem zastará, ale emoce a vzpomínky z hlavy nikdo nevymaže. Právě zážitkové dárky mají tu kouzelnou moc, že o nich oslavenec vypráví ještě po letech u rodinného stolu.
Pokud chcete darovat vzpomínku, která neskončí zapomenutá v šuplíku, ideální cestou je poohlédnout se po nějakém dobrodružství. Skvělým pomocníkem je v tomto směru zážitkový portál Adrop.cz. Ten shodou okolností právě letos v červnu slaví své 21. narozeniny, což z něj dělá jednoho z nejzkušenějších českých matadorů v plnění chlapských snů. V rámci oslav navíc na jejich stránkách běží speciální narozeninové nabídky, kde se dají ulovit poukazy s velmi příjemnými slevami.
Výhodou je, že všechny poukazy platí standardních 12 měsíců, takže si táta sám vybere termín, který se mu nejvíc hodí. Jaký typ zážitku vybrat podle jeho povahy?
- Pro milovníky klidu a gurmány: Místo lahve z obchodu ho můžete poslat na exkurzi do vyhlášeného pivovaru s řízenou degustací nebo mu dopřát zasloužený odpočinek v soukromých pivních lázních. Skvěle fungují také kurzy přípravy masa nebo zážitková škola grilování.
- Pro automobilové nadšence: Splňte mu klukovský sen v podobě jízdy v nabušeném supersportu na uzavřeném okruhu, jízdy v těžkém terénu v opravdovém tanku, nebo mu věnujte praktický kurz školy smyku.
- Pro technologické fandy: Skvělou volbou jsou špičkové letecké simulátory dopravních letadel i bojových stíhaček, kde si vyzkouší pilotování v naprosto realistických podmínkách.
- Pro naprosté akční šílence: Pokud má rád adrenalin, nabízí se tandemový seskok padákem z letadla, bungeejumping, flyboarding (létání nad vodní hladinou) nebo simulátor volného pádu ve větrném tunelu.
Společné aktivity více generací
Nekupujte dárek jen jemu, kupte ho vám oběma! Společný víkend na chatě (táta + syn, táta + dcera), lístky na zápas oblíbeného týmu, nebo společný výlet na místo, kde prožil mládí. Čas, který mu věnujete, je totiž tím nejcennějším darem ze všech.
S portálem Adrop.cz můžete vyrazit i na společné rodinné dobrodružství – obrovským hitem jsou propracované únikové hry v exteriéru i interiéru, které prověří vaši týmovou spolupráci, nebo vyhlídkový let balonem, kde si společně užijete dechberoucí výhledy na české památky.
Dárek pro tatínka, který „nic nechce“
Tohle je pravděpodobně nejčastější typ tatínka na světě. Na otázku, co by si přál, odpoví unaveným mávnutím ruky a slovy: „Já nic nepotřebuji, hlavně buďte zdraví.“ Jak vyzrát na někoho, kdo si všechno raději koupí sám?
Podle psychologů v tomto případě nejlépe fungují dárky, které v sobě nesou vysokou emocionální hodnotu, osobitost nebo nostalgii.
- Dárky od malých dětí: Vlastnoručně upečený dort, malovaný hrnek, kresba rodiny nebo vlastnoručně vyrobená knížečka s názvem „Proč mám rád svého tátu“. Tyto maličkosti tatínkové s dojetím schovávají celý život.
- Personalizace: Láhev dobré whisky s vlastní originální etiketou, fotokniha plná rodinných vzpomínek z dovolených nebo ručně vyrobený poukaz na „den bez povinností“, kdy tátovi doma splníte každé přání.
Nečekejte na třetí červnovou neděli
Nenechávejte shánění dárku na poslední chvíli, kdy v panice v sobotu večer sáhnete po první bonboniéře v supermarketu. Zamyslete se nad tím, co má váš táta opravdu rád, prozkoumejte tipy na internetu a vyberte originální dárek, který přesně sedne k jeho povaze.
Ať už to bude nová litinová pánev, společný výlet na hory, nebo vysněný zážitkový poukaz, nejdůležitější je, že si na něj vzpomenete.
Obsah vznikl ve spolupráci s Adrop.cz.