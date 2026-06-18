Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Den otců 2026: Kupte dárek, na který bude táta vzpomínat celý život

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Den otců letos v České republice připadá na neděli 21. června. Přestože u nás tato tradice nedosahuje tak obří popularity jako Den matek, rok od roku ji slaví stále více rodin. Role otců se mění, jsou aktivnější v péči o rodinu a touží po jediné věci – strávit smysluplný čas se svými blízkými.
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Vybrala jste si pro své potomstvo toho nejlepšího tátu, dokažte mu to...
Tatínkům se často nedostává takové pozornosti jako maminkám, což je chyba! I...
Ilustrační snímek
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %
8 fotografií

Zapomeňte proto letos na nudné ponožky, sprchové gely nebo lapače prachu. Přinášíme vám rozsáhlý přehled a tipy na dárky pro všechny typy tatínků, které jim vykouzlí skutečnou radost. Od drobných užitečných pozorností až po originální nápady pro ty, kteří tvrdí, že vůbec nic nechtějí.

Kdy je Den otců 2026 a proč tento svátek získává na významu?

V Česku slavíme Den otců tradičně třetí červnovou neděli, pro letošní rok 2026 tak připadá na 21. června. Historie tohoto svátku sahá až do USA na začátek 20. století, ale v českém prostředí se výrazněji prosazuje až po roce 1989.

Podle marketingových průzkumů i odborníků na rodinu význam tohoto dne raketově roste. Muži se dnes daleko více zapojují do péče o děti, běžně využívají rodičovskou dovolenou a kladou důraz na aktivní otcovství. A s tím se mění i to, co si tátové k svátku skutečně přejí. Evropské průzkumy mluví jasně: na plné čáře vyhrává společně strávený čas, zážitky a praktické dárky, které mají reálné využití. Muži zkrátka oceňují užitečnost a silné emoce.

Vybrala jste si pro své potomstvo toho nejlepšího tátu, dokažte mu to...

Velký přehled: Tipy na dárky pro každého tátu podle zájmů

Každý táta je originál. Jeden nedá dopustit na vůni zapáleného dřevěného uhlí, druhý tráví víkendy v garáži a třetí nejraději objevuje taje moderních technologií. Rozdělili jsme dárky do přehledných kategorií, abyste snadno našli to pravé podle jeho zájmů a vašeho rozpočtu.

1. Pro tátu, který je nekorunovaným králem grilu

Miluje rodinné oslavy, zahradní barbecue a přípravu masa? Tady vedle nešlápnete.

  • Do 500 Kč: Přesný digitální teploměr na maso, sada výběrového koření na steaky, nebo masivní grilovací rukavice, které ochrání před žárem.
  • Do 2000 Kč: Grilovací sada nářadí v elegantním hliníkovém kufříku, pizza kámen na gril pro dokonale křupavé těsto, nebo poctivá litinová pánev.
  • Luxusní dárky: Chytrý bezdrátový teploměr propojený s telefonem, nebo prémiový gril a rotisserie sada na rožnění.

2. Pro milovníka piva a dobrého moku

Pivo k českému létu patří a pro tatínky gurmány existuje celá řada skvělých možností, jak je potěšit.

  • Oblíbené nápady: Pivní sklenice s vlastním gravírovaným jménem, domácí minipivovar, ze kterého si sám doma uvaří první vlastní várku, nebo předplatné pivního klubu, který mu každý měsíc doveze domů řemeslné speciály z minipivovarů.

3. Pro kutila, který nenechá žádný šroubek povolený

Tráví každou volnou chvíli v dílně a neustále doma nebo na zahradě něco vylepšuje?

  • Praktické vychytávky: Kvalitní multifunkční nářadí, kompaktní aku šroubovák, přesný laserový metr, přehledný organizér na nářadí a spojovací materiál nebo chytrý lokátor na klíče, aby už nikdy nehledal klíče od dílny.
Tatínkům se často nedostává takové pozornosti jako maminkám, což je chyba! I...

4. Pro technologické nadšence a řidiče

Pokud si váš tatínek potrpí na moderní hračky, elektroniku nebo miluje rychlá kola, zaměřte se na užitečné trendy.

  • Moderní dárky 2026: Chytrý přenosný reproduktor, bezdrátová sluchátka s potlačením hluku, mini projektor na domácí kino, chytrá domácí meteostanice, nebo kvalitní autokamera s vysokým rozlišením a bezdrátová diagnostika OBD do auta.

5. Pro sportovce a outdoorového cestovatele

Je táta pořád v pohybu, na kole, na horách nebo pod stanem?

  • Vybavení do přírody: Špičková outdoorová termoska, kvalitní skládací nůž, lehká hamaka pro pohodlné přespání mezi stromy, masážní pistole na unavené svaly po výkonu nebo sportovní hodinky.
Ilustrační snímek

Proč letos vsadit na zážitek místo další věci do šuplíku?

Materiální věci mají jednu nevýhodu – po čase zevšední. Nový svetr se zničí, elektronika časem zastará, ale emoce a vzpomínky z hlavy nikdo nevymaže. Právě zážitkové dárky mají tu kouzelnou moc, že o nich oslavenec vypráví ještě po letech u rodinného stolu.

Pokud chcete darovat vzpomínku, která neskončí zapomenutá v šuplíku, ideální cestou je poohlédnout se po nějakém dobrodružství. Skvělým pomocníkem je v tomto směru zážitkový portál Adrop.cz. Ten shodou okolností právě letos v červnu slaví své 21. narozeniny, což z něj dělá jednoho z nejzkušenějších českých matadorů v plnění chlapských snů. V rámci oslav navíc na jejich stránkách běží speciální narozeninové nabídky, kde se dají ulovit poukazy s velmi příjemnými slevami.

Výhodou je, že všechny poukazy platí standardních 12 měsíců, takže si táta sám vybere termín, který se mu nejvíc hodí. Jaký typ zážitku vybrat podle jeho povahy?

  • Pro milovníky klidu a gurmány: Místo lahve z obchodu ho můžete poslat na exkurzi do vyhlášeného pivovaru s řízenou degustací nebo mu dopřát zasloužený odpočinek v soukromých pivních lázních. Skvěle fungují také kurzy přípravy masa nebo zážitková škola grilování.
  • Pro automobilové nadšence: Splňte mu klukovský sen v podobě jízdy v nabušeném supersportu na uzavřeném okruhu, jízdy v těžkém terénu v opravdovém tanku, nebo mu věnujte praktický kurz školy smyku.
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %
  • Pro technologické fandy: Skvělou volbou jsou špičkové letecké simulátory dopravních letadel i bojových stíhaček, kde si vyzkouší pilotování v naprosto realistických podmínkách.
  • Pro naprosté akční šílence: Pokud má rád adrenalin, nabízí se tandemový seskok padákem z letadla, bungeejumping, flyboarding (létání nad vodní hladinou) nebo simulátor volného pádu ve větrném tunelu.
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Společné aktivity více generací

Nekupujte dárek jen jemu, kupte ho vám oběma! Společný víkend na chatě (táta + syn, táta + dcera), lístky na zápas oblíbeného týmu, nebo společný výlet na místo, kde prožil mládí. Čas, který mu věnujete, je totiž tím nejcennějším darem ze všech.

S portálem Adrop.cz můžete vyrazit i na společné rodinné dobrodružství – obrovským hitem jsou propracované únikové hry v exteriéru i interiéru, které prověří vaši týmovou spolupráci, nebo vyhlídkový let balonem, kde si společně užijete dechberoucí výhledy na české památky.

Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Dárek pro tatínka, který „nic nechce“

Tohle je pravděpodobně nejčastější typ tatínka na světě. Na otázku, co by si přál, odpoví unaveným mávnutím ruky a slovy: „Já nic nepotřebuji, hlavně buďte zdraví.“ Jak vyzrát na někoho, kdo si všechno raději koupí sám?

Podle psychologů v tomto případě nejlépe fungují dárky, které v sobě nesou vysokou emocionální hodnotu, osobitost nebo nostalgii.

  1. Dárky od malých dětí: Vlastnoručně upečený dort, malovaný hrnek, kresba rodiny nebo vlastnoručně vyrobená knížečka s názvem „Proč mám rád svého tátu“. Tyto maličkosti tatínkové s dojetím schovávají celý život.
  2. Personalizace: Láhev dobré whisky s vlastní originální etiketou, fotokniha plná rodinných vzpomínek z dovolených nebo ručně vyrobený poukaz na „den bez povinností“, kdy tátovi doma splníte každé přání.

Nečekejte na třetí červnovou neděli

Nenechávejte shánění dárku na poslední chvíli, kdy v panice v sobotu večer sáhnete po první bonboniéře v supermarketu. Zamyslete se nad tím, co má váš táta opravdu rád, prozkoumejte tipy na internetu a vyberte originální dárek, který přesně sedne k jeho povaze.

Ať už to bude nová litinová pánev, společný výlet na hory, nebo vysněný zážitkový poukaz, nejdůležitější je, že si na něj vzpomenete.

Obsah vznikl ve spolupráci s Adrop.cz.

Nejčtenější

Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí

Jenže herečka Raquel Welchová není jen jeskynní žena transformovaná v pin-up...

Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...

Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026

Ilustrační snímek

Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu

Už jen chybí, aby se Sydney ukázala kompletně nahá..

Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....

Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?

Známá siamská dvojčata

Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...

Den otců 2026: Kupte dárek, na který bude táta vzpomínat celý život

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Den otců letos v České republice připadá na neděli 21. června. Přestože u nás tato tradice nedosahuje tak obří popularity jako Den matek, rok od roku ji slaví stále více rodin. Role otců se mění,...

18. června 2026

Módní hra s velkými vzory. Nebojte se jich, ale naučte se je kombinovat

Černo-bílé plastické ornamenty na halence skvěle vyniknou v kombinaci s...

Výrazné vzory na halenkách a šatech dokážou outfit krásně oživit a dodat mu osobitost. Stačí je jen chytře doplnit jednobarevným kouskem, který celý vzhled zklidní a nechá vzor vyniknout.

18. června 2026

Léto je tu, už máte plavky? Těmito trendy kousky stoprocentně oslníte

Astratex, plavky DIVA by IVA, cena 2289 Kč

Je nejvyšší čas vytáhnout ze skříně plavky, zkontrolovat je a rozhodnout se, zda ještě jednu sezonu vydrží. A možná už bude lepší pořídit si raději plavky nové. Obchody nabízejí spoustu vzorů a...

18. června 2026

Může kancelář škodit zdraví? Osm skrytých hrozeb a jak je řešit

ilustrační snímek

Suchý vzduch, celodenní sezení, monitor před očima i kolega, který přišel do práce nachlazený. Kanceláře sice nepatří mezi riziková pracoviště, přesto mohou mít překvapivý dopad na zdraví. Které...

18. června 2026

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

18. června 2026

Nechala si zmenšit prsa. Zmizely narážky i bolest, 1200 gramů mi změnilo život, líčí

Premium
Petra Kejklíčková

Zatímco většina žen sní o bujnějším poprsí, ty, které ho mají až moc plné, vědí, že to zase taková výhra není. To je i případ Petry Kejklíčkové, která se s nevybíravými komentáři potýkala už od...

17. června 2026

Drogy, násilí, tragické nehody i vraždy. Překvapivé rodinné osudy celebrit

Některé hvězdy si kvůli rodině prožily doslova muka.

Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy prožily kvůli svým příbuzným hodně krušné časy nebo je tragické osudy jejich blízkých negativně poznamenaly. Patří mezi ně třeba Madonna, John...

17. června 2026  12:04

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

17. června 2026  8:34

Barevný obal a influencer nestačí. Většina doplňků stravy je poddávkovaná

Ve spolupráci
Jan Tobiška, spoluzakladatel Complex

Trh s doplňky stravy zažívá bezprecedentní boom, ale s kvantitou zdaleka nepřichází kvalita. Regály i sociální sítě plní lákavé obaly, které však často maskují poddávkované složení nebo neúčinné...

17. června 2026

Běžné dioptrické brýle, které se na slunci automaticky ztmaví? Dokážou to i v autě!

Komerční sdělení
Jedny brýle do kanceláře, auta i na slunce? Velký návrat samozabarvovacích...

Ostré slunce, stín, polojasno, zataženo. To není předpověď počasí, ale realita neustále se měnících světelných podmínek, která se často odehraje i v průběhu jednoho jediného dne. A pokud člověk nosí...

17. června 2026

Vzdávám to, jdu! Proč ženy ve středním věku stále častěji opouštějí manžela

Ilustrační snímek

Pro mnoho žen jde o důvěrně známou zkušenost. Po letech, kdy se cítily přehlížené a nepochopené, dospějí k bodu, kdy už nemají sílu pokračovat, a v klidu se rozhodnou manželství opustit. A všichni...

17. června 2026

Tělo varuje před nemocí měsíce dopředu. Tyto příznaky neignorujte

Ilustrační snímek

Únava, která neustupuje. Hubnutí bez diety. Změny spánku nebo trávení. Tělo často vysílá varovné signály dlouho předtím, než se nemoc projeví naplno. Jenže většina lidí je mylně připisuje stresu,...

17. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.